BERNSTEIN RESEARCH stuft Ferrari auf 'Outperform'
Foto: Siarhei - 356130783
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Ferrari mit einem Kursziel von 402 US-Dollar auf "Outperform" belassen. Die Telefonkonferenz mit den letzten Signalen vor dem Quartalsbericht sei recht ruhig gewesen, schrieb Stephen Reitman am Donnerstag. Das Geschäftsjahr 2026 des Sportwagenherstellers laufe wohl weitgehend plangemäß./ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.06.2026 / 15:08 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.06.2026 / 15:08 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.06.2026 / 15:08 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.06.2026 / 15:08 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Ferrari Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,36 % und einem Kurs von 314,0EUR auf Tradegate (26. Juni 2026, 10:22 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH
Analyst: Stephen Reitman
Analysiertes Unternehmen: Ferrari
Aktieneinstufung neu: positiv
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Stephen Reitman
Analysiertes Unternehmen: Ferrari
Aktieneinstufung neu: positiv
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
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