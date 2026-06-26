BERNSTEIN RESEARCH stuft Ferrari auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Ferrari mit einem Kursziel von 402 US-Dollar auf "Outperform" belassen. Die Telefonkonferenz mit den letzten Signalen vor dem Quartalsbericht sei recht ruhig gewesen, schrieb Stephen Reitman am Donnerstag. Das Geschäftsjahr 2026 des Sportwagenherstellers laufe wohl weitgehend plangemäß./ag/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 25.06.2026 / 15:08 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.06.2026 / 15:08 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Ferrari Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,36 % und einem Kurs von 314,0EUR auf Tradegate (26. Juni 2026, 10:22 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH

Analyst: Stephen Reitman

Analysiertes Unternehmen: Ferrari

Aktieneinstufung neu: positiv

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



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