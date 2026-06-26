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    Jahresabschluss im Visier

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    Aktie fällt tief! BaFin-Untersuchung beendet Zalandos Höhenflug

    Die BaFin prüft Zalandos Jahresabschluss wegen möglicher Verstöße rund um die About-You-Übernahme. Die Aktie stürzt ab und beendet damit eine wochenlange Rallye.

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    Jahresabschluss im Visier - Aktie fällt tief! BaFin-Untersuchung beendet Zalandos Höhenflug
    Foto: Monika Skolimowska/dpa-Zentralbild/dpa

    Die deutsche Finanzaufsicht BaFin hat eine formelle Prüfung des Konzernabschlusses von Zalando eingeleitet und damit eine wochenlange Kursrallye jäh gestoppt. Am Freitagmorgen brach die Zalando-Aktie im vorbörslichen Handel auf Tradegate zeitweise um mehr als 20 Prozent ein. Im Xetra-Handel stabilisierte sich der Verlust später bei einem Minus von knapp 6 Prozent.

    Die Aufsichtsbehörde teilte mit, es lägen konkrete Anhaltspunkte für Verstöße gegen Rechnungslegungsvorschriften vor. Am 19. Juni 2026 wurde offiziell eine Untersuchung des gebilligten Konzernabschlusses zum 31. Dezember 2025 einschließlich des dazugehörigen Lageberichts eingeleitet.

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    Konkret geht es um mögliche Fehler im Anhang des Jahresabschlusses im Zusammenhang mit der Übernahme der Modeplattform About You. Zalando soll dabei Pflichtangaben zu einer Transaktion mit einem nahestehenden Unternehmen möglicherweise unterlassen haben.

    Die BaFin betonte, dass sie die Öffentlichkeit über das Prüfungsergebnis informieren werde, unabhängig davon, ob tatsächlich Fehler festgestellt werden oder nicht.

    Der Kurseinbruch trifft Zalando zu einem denkbar ungünstigen Zeitpunkt. Die Aktie hatte sich seit Mitte Mai von einem Tief bei 18,61 Euro um mehr als 40 Prozent erholt und am Vortag mit 27 Euro den höchsten Stand seit Oktober des Vorjahres markiert. 

    Aus Marktkreisen hieß es, der Fall wirke auf den ersten Blick weniger schwerwiegend als vergleichbare BaFin-Verfahren, etwa jenes gegen den Spezialverpackungshersteller Gerresheimer. Aber die Unsicherheit über Ausgang und Dauer des Verfahrens dürfte die Aktie vorerst belasten.

    Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

    Die Zalando Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,85 % und einem Kurs von 25,30EUR auf Tradegate (26. Juni 2026, 10:30 Uhr) gehandelt.


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    Verfasst vonRedakteurJulian Schick
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