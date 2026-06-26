ON Semiconductor Aktie weiter auf Talfahrt - 26.06.2026

Am heutigen Handelstag musste die ON Semiconductor Aktie bisher deutliche Verluste verzeichnen und liegt mit -5,52 % im Minus. Die Talfahrt der ON Semiconductor Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -7,88 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 91,18€, mit einem Minus von -5,52 %. Wie geht es mit der Aktie weiter?

ON Semiconductor (onsemi) entwickelt Leistungshalbleiter und Sensoren für Automotive, Industrie und Energieeffizienz. Kernprodukte: Power-Management, SiC-/GaN-Leistungschips, Bildsensoren. Starke Position in E-Mobilität und ADAS. Wichtige Konkurrenten: Infineon, STMicro, Texas Instruments, NXP. USP: Fokus auf SiC-Technologie, Energieeffizienz und Automotive-Design-ins.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die ON Semiconductor-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +74,11 % zu Buche.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die ON Semiconductor Aktie damit um -13,93 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -11,68 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von ON Semiconductor einen Anstieg von +107,82 %.

Während ON Semiconductor deutlich verliert, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der S&P 500 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um -0,15 %. Damit gehört ON Semiconductor heute zu den auffälligeren Werten.

ON Semiconductor Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -13,93 % 1 Monat -11,68 % 3 Monate +74,11 % 1 Jahr +105,39 %

Informationen zur ON Semiconductor Aktie

Stand: 26.06.2026, 10:30 Uhr

Es gibt 389 Mio. ON Semiconductor Aktien. Damit ist das Unternehmen 35,82 Mrd.EUR € wert.

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Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Analog Devices, Infineon Technologies und Co.

Analog Devices, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,92 %. Infineon Technologies notiert im Minus, mit -3,15 %. STMicroelectronics notiert im Minus, mit -3,43 %. Texas Instruments verliert -2,73 % NXP Semiconductors notiert im Minus, mit -1,69 %.

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Ob die ON Semiconductor Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur ON Semiconductor Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.