🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsON Semiconductor AktievorwärtsNachrichten zu ON Semiconductor

    Besonders beachtet!

    33 Aufrufe 33 0 Kommentare 0 Kommentare

    ON Semiconductor Aktie weiter auf Talfahrt - 26.06.2026

    Am heutigen Handelstag muss die ON Semiconductor Aktie bisher Verluste von -5,52 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der ON Semiconductor Aktie.

    Besonders beachtet! - ON Semiconductor Aktie weiter auf Talfahrt - 26.06.2026
    Foto: JHVEPhoto - stock.adobe.com

    ON Semiconductor (onsemi) entwickelt Leistungshalbleiter und Sensoren für Automotive, Industrie und Energieeffizienz. Kernprodukte: Power-Management, SiC-/GaN-Leistungschips, Bildsensoren. Starke Position in E-Mobilität und ADAS. Wichtige Konkurrenten: Infineon, STMicro, Texas Instruments, NXP. USP: Fokus auf SiC-Technologie, Energieeffizienz und Automotive-Design-ins.

    ON Semiconductor Aktienanalyse: Kursentwicklung und Performance vom 26.06.2026

    Am heutigen Handelstag musste die ON Semiconductor Aktie bisher deutliche Verluste verzeichnen und liegt mit -5,52 % im Minus. Die Talfahrt der ON Semiconductor Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -7,88 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 91,18, mit einem Minus von -5,52 %. Wie geht es mit der Aktie weiter?

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu S&P 500!
    Long
    6.820,03€
    Basispreis
    4,66
    Ask
    × 14,87
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    7.821,44€
    Basispreis
    4,37
    Ask
    × 14,74
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die ON Semiconductor-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +74,11 % zu Buche.

    Ihre Lieblingsaktie geschenkt wallstreetONLINE und SMARTBROKER+ starten gemeinsam eine exklusive Bonus-Aktion. Eröffnen Sie bis 30.06.2026 ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten als Willkommensgeschenk einen Anteil ausgewählter Aktien im Wert von 50 Euro!

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die ON Semiconductor Aktie damit um -13,93 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -11,68 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von ON Semiconductor einen Anstieg von +107,82 %.

    Während ON Semiconductor deutlich verliert, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der S&P 500 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um -0,15 %. Damit gehört ON Semiconductor heute zu den auffälligeren Werten.

    ON Semiconductor Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -13,93 %
    1 Monat -11,68 %
    3 Monate +74,11 %
    1 Jahr +105,39 %
    Stand: 26.06.2026, 10:30 Uhr

    Informationen zur ON Semiconductor Aktie

    Es gibt 389 Mio. ON Semiconductor Aktien. Damit ist das Unternehmen 35,82 Mrd.EUR € wert.

    Silber, Northern Dynasty Minerals & Co. – Tops & Flops der Community am Morgen


    Frischer Start in den Börsentag: Diese Aktien haben zuletzt für Gesprächsstoff gesorgt – hier kommen die meistgesuchten, meistdiskutierten und heißesten Titel aus der wallstreetONLINE-Community.

    Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Analog Devices, Infineon Technologies und Co.

    Analog Devices, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,92 %. Infineon Technologies notiert im Minus, mit -3,15 %. STMicroelectronics notiert im Minus, mit -3,43 %. Texas Instruments verliert -2,73 % NXP Semiconductors notiert im Minus, mit -1,69 %.

    ON Semiconductor Aktie jetzt kaufen?


    Ob die ON Semiconductor Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur ON Semiconductor Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    ON Semiconductor

    -13,57 %
    -15,15 %
    -12,06 %
    +75,20 %
    +104,76 %
    +18,32 %
    +198,02 %
    +1.169,68 %
    +375,16 %
    ISIN:US6821891057WKN:930124
    ON Semiconductor direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Weitere Unternehmensnachrichten »

    Verfasst von Markt Bote
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! ON Semiconductor Aktie weiter auf Talfahrt - 26.06.2026 Am heutigen Handelstag muss die ON Semiconductor Aktie bisher Verluste von -5,52 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der ON Semiconductor Aktie.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     