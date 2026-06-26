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    60%-Kurspotenzial

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    Rheinmetall verliert Fregatten-Deal: Doch die Pipeline bleibt heiß

    Rheinmetall verliert mit dem F-126-Aus einen Milliardenauftrag. Die Aktie stürzt ab, doch Warburg hält den Abverkauf für übertrieben und sieht weiter deutliches Kurspotenzial.

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    60%-Kurspotenzial - Rheinmetall verliert Fregatten-Deal: Doch die Pipeline bleibt heiß
    Foto: picture alliance / Panama Pictures | Christoph Hardt

    Rheinmetall hat im Marinegeschäft einen Rückschlag erlitten. Deutschland will das F-126-Fregattenprogramm einstellen. Damit entfällt für den Rüstungskonzern ein großer potenzieller Auftrag. Warburg Research hält den heftigen Kursrutsch aber für überzogen.

    Analyst Christian Cohrs verweist darauf, dass Rheinmetall fest damit gerechnet hatte, über die Tochter NVL die Rolle des Hauptauftragnehmers von Damen zu übernehmen. Stattdessen soll das Projekt zugunsten von bis zu acht MEKO-A-200-Schiffen von TKMS gestrichen werden. Das Bundesverteidigungsministerium begründete den Schritt mit steigenden Kosten- und Terminrisiken.

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    Warburg schätzt das relevante Auftragsvolumen für Rheinmetall und NVL auf rund 12,5 Milliarden Euro. Bei einer operativen Marge von etwa 15 Prozent hätte daraus ein Ergebnis vor Zinsen und Steuern von knapp zwei Milliarden Euro entstehen können. Dieser Beitrag hätte sich aber bis in die Mitte der 2030er-Jahre verteilt.

    Kurzfristig sieht Warburg deshalb nur begrenzte finanzielle Folgen. Der Auftrag wäre langsam angelaufen und hätte anfangs nur geringe Umsätze gebracht. Die aktuellen Umsatz- und Ergebnisziele sieht Cohrs nicht gefährdet.

    Belastet werden aber die mittelfristigen Ziele. Rheinmetall dürfte sein für 2026 geplantes Auftragsvolumen von 135 Milliarden Euro nach unten anpassen müssen. Auch die angestrebte Cash-Conversion-Rate von mehr als 40 Prozent könnte sinken, weil keine Anzahlung aus dem F-126-Programm fließt.

    Zudem fehlt dem Umsatzziel für 2030 ein Baustein. Rheinmetall peilt organisch 45 Milliarden Euro an. Das F-126-Programm hätte laut Warburg rund eine Milliarde bis 1,5 Milliarden Euro beitragen können.

    Börse reagierte hart

    Die Aktie verlor 19 Prozent. Mehr als 10 Milliarden Euro Börsenwert wurden vernichtet. Cohrs sieht darin auch ein Glaubwürdigkeitsproblem, weil das Management Anlegern zuvor eine baldige Auftragsvergabe signalisiert hatte.

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    Dennoch hält Warburg den Abverkauf für übertrieben. Der Einstieg in den Marinesektor über NVL laufe zwar schwächer als geplant. Die Kernnachfrage bleibe aber intakt. Das F-127-Programm mit einem geschätzten Volumen von zwölf Milliarden Euro dürfte weiter kommen. Rheinmetall und NVL wären daran mit 33 Prozent beteiligt.

    Auch das geplante Arminius-Programm rund um den Boxer bleibt aus Sicht von Warburg ein wichtiger Treiber. Der Rheinmetall-Anteil wird auf rund 35 Milliarden Euro geschätzt. Da das Fahrzeug bereits im Einsatz ist und KNDS als Partner eingebunden ist, sieht Cohrs kaum Gründe für einen Lieferantenwechsel.

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    Das Hauptrisiko liegt nach Einschätzung von Warburg weniger in der Nachfrage als in der Umsetzung. Rheinmetall muss die Produktion hochfahren und gleichzeitig in weniger vertraute Felder wie Marine und Raumfahrt expandieren.

    Bewertung attraktiv

    Auf Basis des geschätzten Kurs-Gewinn-Verhältnisses für 2028 liegt Rheinmetall bei rund 13. Nach gesenkten mittelfristigen Schätzungen reduziert Warburg das Kursziel von 1.550 auf 1.500 Euro. Bei einem Kurs von 949 Euro ergibt sich ein Aufwärtspotenzial von etwa 60 Prozent.

    Die Kaufempfehlung bleibt bestehen. Für Anleger wird Rheinmetall nun zur Beweisstory. Der Konzern muss zeigen, dass die Pipeline auch ohne F-126 stark genug ist.

    Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion

    Die Rheinmetall Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,70 % und einem Kurs von 938,2EUR auf Tradegate (26. Juni 2026, 11:33 Uhr) gehandelt.


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    Verfasst vonRedakteurNicolas Ebert
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