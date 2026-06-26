Billionen-Bewertung oder gar nicht: Warum OpenAI seinen Börsengang auf Eis legt

Der ChatGPT-Entwickler wollte noch in diesem Jahr an die Börse. Doch der Kursrutsch bei SpaceX und schwache Märkte bremsen die Pläne. CEO Altman besteht auf einer Bewertung von einer Billion US-Dollar.

Der ChatGPT-Konzern OpenAI zieht die Notbremse bei seinen Börsenplänen. Ursprünglich hatten Banker und Anwälte einen IPO noch im dritten oder vierten Quartal dieses Jahres vorbereitet. Nun deutet vieles darauf hin, dass der Gang aufs Parkett frühestens 2027 kommt. Das berichtete die New York Times am Donnerstag. Hauptgrund für den Sinneswandel ist das ernüchternde Debüt von SpaceX. Elon Musks Raumfahrtunternehmen legte im Juni den größten IPO der Geschichte hin, sammelte mehr als 85 Milliarden US-Dollar ein und kletterte vom Ausgabepreis von 135 auf über 200 US-Dollar. Doch zwei Wochen nach dem Mega-Börsengang notiert die Aktie wieder bei 150 US-Dollar. Genau dieses Szenario wollen OpenAIs Berater vermeiden. Die Technologiemärkte sind turbulent, Anleger zweifeln daran, ob KI-Unternehmen ihre hochgesteckten Versprechen einhalten können.