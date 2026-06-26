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    SpaceX schreckt ab

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    Billionen-Bewertung oder gar nicht: Warum OpenAI seinen Börsengang auf Eis legt

    Der ChatGPT-Entwickler wollte noch in diesem Jahr an die Börse. Doch der Kursrutsch bei SpaceX und schwache Märkte bremsen die Pläne. CEO Altman besteht auf einer Bewertung von einer Billion US-Dollar.

    Für Sie zusammengefasst
    SpaceX schreckt ab - Billionen-Bewertung oder gar nicht: Warum OpenAI seinen Börsengang auf Eis legt
    Foto: Dall-E

    Der ChatGPT-Konzern OpenAI zieht die Notbremse bei seinen Börsenplänen. Ursprünglich hatten Banker und Anwälte einen IPO noch im dritten oder vierten Quartal dieses Jahres vorbereitet. Nun deutet vieles darauf hin, dass der Gang aufs Parkett frühestens 2027 kommt. Das berichtete die New York Times am Donnerstag.

    Hauptgrund für den Sinneswandel ist das ernüchternde Debüt von SpaceX. Elon Musks Raumfahrtunternehmen legte im Juni den größten IPO der Geschichte hin, sammelte mehr als 85 Milliarden US-Dollar ein und kletterte vom Ausgabepreis von 135 auf über 200 US-Dollar. Doch zwei Wochen nach dem Mega-Börsengang notiert die Aktie wieder bei 150 US-Dollar. Genau dieses Szenario wollen OpenAIs Berater vermeiden. Die Technologiemärkte sind turbulent, Anleger zweifeln daran, ob KI-Unternehmen ihre hochgesteckten Versprechen einhalten können.

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    CEO Sam Altman hat intern eine klare Marschroute vorgegeben: eine Börsenbewertung von einer Billion US-Dollar. Das wäre mehr als der aktuelle Marktwert von Walmart und eine deutliche Steigerung gegenüber der letzten privaten Bewertungsrunde von 730 Milliarden US-Dollar. Als Berater vorschlugen, entweder die Zielmarke zu senken oder den Zeitplan zu verschieben, soll Altman jeden Abschlag kategorisch abgelehnt haben.

    Die Finanzlage nährt Skepsis. OpenAI schreibt nach wie vor keine Gewinne und investiert massiv in Rechenzentren. Für 2025 meldete das Unternehmen einen Umsatz von rund 13 Milliarden US-Dollar, monatlich werden aktuell etwa zwei Milliarden US-Dollar erwirtschaftet. Parallel dazu steigen die Ausgaben für Marketing und die Abwerbung von Ingenieuren bei Wettbewerbern wie Meta und Google.

    Der Wettbewerbsdruck wächst. Rivale Anthropic gewinnt im Unternehmensgeschäft mit seinem Coding-Tool Claude Code an Boden, Googles Gemini legt bei Nutzern zu. Das Wachstum bei ChatGPT selbst hat sich abgekühlt: Derzeit nutzen rund 900 Millionen Menschen die App. 

    Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

     


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    Verfasst vonRedakteurJulian Schick
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    SpaceX schreckt ab Billionen-Bewertung oder gar nicht: Warum OpenAI seinen Börsengang auf Eis legt Der ChatGPT-Entwickler wollte noch in diesem Jahr an die Börse. Doch der Kursrutsch bei SpaceX und schwache Märkte bremsen die Pläne. CEO Altman besteht auf einer Bewertung von einer Billion US-Dollar.
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