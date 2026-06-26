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    New York friert Mietpreise für etliche Wohnungen ein

    Für Sie zusammengefasst
    • Mieten für rent stabilized Wohnungen bei 0 Prozent
    • Gilt für Verträge vom 1.10.2026 bis 30.9.2027
    • Regelung betrifft knapp eine Million Wohnungen
    New York friert Mietpreise für etliche Wohnungen ein
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    NEW YORK (dpa-AFX) - Der New Yorker Bürgermeister Zohran Mamdani hat im Kampf gegen hohe Mieten in der Millionenmetropole eine wichtige Etappe genommen. Bei Wohnungen und Lofts, für die bestimmte Mietpreisregeln gelten ("rent stabilized"), sollen die Mieten auf gleichem Niveau bleiben, wie aus einer Mitteilung des Rent Guidelines Board der Stadt New York hervorgeht. Einem Bericht der "New York Times" zufolge gelten die Regeln für knapp eine Million Wohnungen und sind ein Novum für die Stadt.

    Die neuen, von einem zuständigen Gremium beschlossenen Regeln beziehen sich auf Ein- sowie Zwei-Jahres-Verträge, die zwischen dem 1. Oktober 2026 und dem 30. September 2027 abgeschlossen werden. Für diese betrage die zulässige Anpassung null Prozent, heißt es in der Mitteilung.

    Wichtiges Wahlversprechen eingelöst

    "Das ist ein historischer Sieg für die Mieter von New York", erklärte Mamdani in einem Statement nach der Entscheidung. Es sei eine wohlverdiente Entlastung der arbeitenden Bevölkerung.

    Das Einfrieren der Mieten war ein zentrales Wahlkampfversprechen des Demokraten, der seit Anfang des Jahres im Amt ist. Für seinen Slogan "Freeze the Rent" ("Mieten einfrieren") watete Mamdani im Wahlkampf sogar im Anzug in den eiskalten Atlantik vor Coney Island. Insgesamt versprach Mamdani, die eskalierenden Lebenshaltungskosten in New York generell in den Griff zu bekommen./swe/DP/jha






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