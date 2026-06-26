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    flatexDEGIRO: Prognose 2026 angehoben; Ziele für 2027 schon 2026 erreicht

    flatexDEGIRO überrascht mit starkem Wachstum: Der Online-Broker hebt nach einem dynamischen ersten Halbjahr 2026 seine Jahresziele deutlich an und erreicht frühere Pläne ein Jahr früher.

    flatexDEGIRO: Prognose 2026 angehoben; Ziele für 2027 schon 2026 erreicht
    Foto: 641210013
    • flatexDEGIRO SE hat nach deutlichem Wachstum im 1. Halbjahr 2026 die Prognose für das Gesamtjahr 2026 angehoben.
    • Erwarteter Umsatz: rund €650 Mio. (ca. +16% gegenüber 2025); bisherige Prognose: €588–616 Mio. (+5–10%).
    • Erwartetes Konzernergebnis: rund €200 Mio. (ca. +25% gegenüber 2025); bisherige Prognose: €168–184 Mio. (+5–15%).
    • Die ursprünglich für 2027 gesteckten Ziele (Umsatz ~€650 Mio., Konzernergebnis ~€200 Mio.) sollen damit bereits 2026 und damit ein Jahr früher erreicht werden.
    • Der Vorstand plant, im Februar 2027 eine neue Mittelfristprognose vorzulegen, die das anhaltende Wachstum widerspiegelt.
    • Mitteilung veröffentlicht am 26.06.2026 als Insiderinformation nach Artikel 17 der EU-Verordnung Nr. 596/2014.

    Der nächste wichtige Termin, https://flatexdegiro.com/German/investor-relations/reporting/default.aspx, bei flatexDEGIRO ist am 14.08.2026.

    Der Kurs von flatexDEGIRO lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 35,46EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -3,54 % im Minus.
    12 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 34,96EUR das entspricht einem Minus von -1,41 % seit der Veröffentlichung.
    Der Index MDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 31.694,85PKT (-1,04 %).


    flatexDEGIRO

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    ISIN:DE000FTG1111WKN:FTG111
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    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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