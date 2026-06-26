flatexDEGIRO: Prognose 2026 angehoben; Ziele für 2027 schon 2026 erreicht

flatexDEGIRO SE hat nach deutlichem Wachstum im 1. Halbjahr 2026 die Prognose für das Gesamtjahr 2026 angehoben.

Erwarteter Umsatz: rund €650 Mio. (ca. +16% gegenüber 2025); bisherige Prognose: €588–616 Mio. (+5–10%).

Erwartetes Konzernergebnis: rund €200 Mio. (ca. +25% gegenüber 2025); bisherige Prognose: €168–184 Mio. (+5–15%).

Die ursprünglich für 2027 gesteckten Ziele (Umsatz ~€650 Mio., Konzernergebnis ~€200 Mio.) sollen damit bereits 2026 und damit ein Jahr früher erreicht werden.

Der Vorstand plant, im Februar 2027 eine neue Mittelfristprognose vorzulegen, die das anhaltende Wachstum widerspiegelt.

Mitteilung veröffentlicht am 26.06.2026 als Insiderinformation nach Artikel 17 der EU-Verordnung Nr. 596/2014.

Der nächste wichtige Termin, https://flatexdegiro.com/German/investor-relations/reporting/default.aspx, bei flatexDEGIRO ist am 14.08.2026.

Der Kurs von flatexDEGIRO lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 35,46EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -3,54 % im Minus.

12 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 34,96EUR das entspricht einem Minus von -1,41 % seit der Veröffentlichung.

Der Index MDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 31.694,85PKT (-1,04 %).



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