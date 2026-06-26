flatexDEGIRO: Prognose 2026 angehoben; Ziele für 2027 schon 2026 erreicht
flatexDEGIRO überrascht mit starkem Wachstum: Der Online-Broker hebt nach einem dynamischen ersten Halbjahr 2026 seine Jahresziele deutlich an und erreicht frühere Pläne ein Jahr früher.
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- flatexDEGIRO SE hat nach deutlichem Wachstum im 1. Halbjahr 2026 die Prognose für das Gesamtjahr 2026 angehoben.
- Erwarteter Umsatz: rund €650 Mio. (ca. +16% gegenüber 2025); bisherige Prognose: €588–616 Mio. (+5–10%).
- Erwartetes Konzernergebnis: rund €200 Mio. (ca. +25% gegenüber 2025); bisherige Prognose: €168–184 Mio. (+5–15%).
- Die ursprünglich für 2027 gesteckten Ziele (Umsatz ~€650 Mio., Konzernergebnis ~€200 Mio.) sollen damit bereits 2026 und damit ein Jahr früher erreicht werden.
- Der Vorstand plant, im Februar 2027 eine neue Mittelfristprognose vorzulegen, die das anhaltende Wachstum widerspiegelt.
- Mitteilung veröffentlicht am 26.06.2026 als Insiderinformation nach Artikel 17 der EU-Verordnung Nr. 596/2014.
Der nächste wichtige Termin, https://flatexdegiro.com/German/investor-relations/reporting/default.aspx, bei flatexDEGIRO ist am 14.08.2026.
Der Kurs von flatexDEGIRO lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 35,46EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -3,54 % im
Minus.
12 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 34,96EUR das entspricht einem Minus von -1,41 % seit der Veröffentlichung.
Der Index MDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 31.694,85PKT (-1,04 %).
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