flatexDEGIRO beschleunigt Wachstum, 2027-Ziele schon 2026 erreicht, früher!

2026er Umsatz wird auf rund 650 Mio. Euro geschätzt, das Konzernergebnis auf rund 200 Mio. Euro, mit Wachstumsraten von ca. 16% bzw. ca. 25%.

Die ursprünglich für 2027 gesetzten Finanzziele (Umsatz ca. 650 Mio. Euro, Konzernergebnis ca. 200 Mio. Euro) sollen bereits 2026 erreicht werden.

Neue mittelfristige Wachstumsziele werden im Februar 2027 vorgestellt.

Der positive Ausblick speist sich aus nachhaltigem Umsatzwachstum, steigender Neukundengewinnung, erhöhter Handelsaktivität, Produktportfolioausbau sowie höheren Zinseinnahmen durch Barbestände, Kreditbuch und Treasury.

Trotz fortlaufender Investitionen bleiben Kosten unter Kontrolle, wodurch ein signifikanter operativer Hebel erzielt wird.

Langfristig sieht das Management strukturelles Marktwachstum, Rentenreformen und zunehmende Privatanlegerbeteiligung in Europa als Chance; H1 2026-Ergebnisse werden am 22. Juli 2026 veröffentlicht.

Der nächste wichtige Termin, https://flatexdegiro.com/German/investor-relations/reporting/default.aspx, bei flatexDEGIRO ist am 14.08.2026.

Der Kurs von flatexDEGIRO lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 35,54EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -3,32 % im Minus.

15 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 35,32EUR das entspricht einem Minus von -0,62 % seit der Veröffentlichung.

Der Index MDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 31.681,41PKT (-1,08 %).



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