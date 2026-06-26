flatexDEGIRO beschleunigt Wachstum, 2027-Ziele schon 2026 erreicht, früher!
Bereits 2026 will das Unternehmen seine ursprünglichen 2027er Finanzziele übertreffen – getragen von starkem Wachstum, effizienter Kostenkontrolle und einem optimistischen Marktausblick.
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- 2026er Umsatz wird auf rund 650 Mio. Euro geschätzt, das Konzernergebnis auf rund 200 Mio. Euro, mit Wachstumsraten von ca. 16% bzw. ca. 25%.
- Die ursprünglich für 2027 gesetzten Finanzziele (Umsatz ca. 650 Mio. Euro, Konzernergebnis ca. 200 Mio. Euro) sollen bereits 2026 erreicht werden.
- Neue mittelfristige Wachstumsziele werden im Februar 2027 vorgestellt.
- Der positive Ausblick speist sich aus nachhaltigem Umsatzwachstum, steigender Neukundengewinnung, erhöhter Handelsaktivität, Produktportfolioausbau sowie höheren Zinseinnahmen durch Barbestände, Kreditbuch und Treasury.
- Trotz fortlaufender Investitionen bleiben Kosten unter Kontrolle, wodurch ein signifikanter operativer Hebel erzielt wird.
- Langfristig sieht das Management strukturelles Marktwachstum, Rentenreformen und zunehmende Privatanlegerbeteiligung in Europa als Chance; H1 2026-Ergebnisse werden am 22. Juli 2026 veröffentlicht.
Der nächste wichtige Termin, https://flatexdegiro.com/German/investor-relations/reporting/default.aspx, bei flatexDEGIRO ist am 14.08.2026.
Der Kurs von flatexDEGIRO lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 35,54EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -3,32 % im
Minus.
15 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 35,32EUR das entspricht einem Minus von -0,62 % seit der Veröffentlichung.
Der Index MDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 31.681,41PKT (-1,08 %).
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