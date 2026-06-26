GOLDMAN SACHS stuft Zalando auf 'Buy'
Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Zalando mit einem Kursziel von 44 Euro auf "Buy" belassen. Richard Edwards wies am Freitag in seiner Reaktion auf die Bilanzprüfung der Bafin darauf hin, dass der Online-Modehändler sie als rein formell bezeichnet habe und keine Auswirkungen auf die Geschäftsentwicklung erwarte./ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.06.2026 / 08:24 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.06.2026 / 08:24 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Zalando Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -5,38 % und einem Kurs von 25,16EUR auf Tradegate (26. Juni 2026, 10:54 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS
Analyst: Richard Edwards
Analysiertes Unternehmen: Zalando
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 44
Kursziel alt: 44
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Richard Edwards
Analysiertes Unternehmen: Zalando
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 44
Kursziel alt: 44
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte