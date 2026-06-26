GOLDMAN SACHS stuft Zalando auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Zalando mit einem Kursziel von 44 Euro auf "Buy" belassen. Richard Edwards wies am Freitag in seiner Reaktion auf die Bilanzprüfung der Bafin darauf hin, dass der Online-Modehändler sie als rein formell bezeichnet habe und keine Auswirkungen auf die Geschäftsentwicklung erwarte./ag/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 26.06.2026 / 08:24 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Zalando Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -5,38 % und einem Kurs von 25,16EUR auf Tradegate (26. Juni 2026, 10:54 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS

Analyst: Richard Edwards

Analysiertes Unternehmen: Zalando

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 44

Kursziel alt: 44

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



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