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    Kreise

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    Stuttgart 21 wird noch mal mehrere Milliarden teurer

    Für Sie zusammengefasst
    • Eröffnung des Tiefbahnhofs um fünf Jahre verschoben
    • Bahn rechnet mit rund 3 Milliarden Euro Mehrkosten
    • Gesamtkosten bei Stuttgart 21 nun 14,5 Mrd Euro
    Kreise - Stuttgart 21 wird noch mal mehrere Milliarden teurer
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    STUTTGART (dpa-AFX) - Nach der Verschiebung der Eröffnung des neuen Stuttgarter Tiefbahnhofs um fünf Jahre steigen auch die Kosten für das Projekt Stuttgart 21. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur rechnet die Bahn mit Mehrkosten in Höhe von rund 3 Milliarden Euro und Gesamtkosten in Höhe von dann 14,5 Milliarden Euro. Zuvor hatten mehrere Medien über die Kostensteigerung berichtet./dna/DP/jha



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