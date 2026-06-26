JEFFERIES stuft Renk auf 'Buy'
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Renk auf "Buy" belassen. Der Auftrag des US-Kriegsministeriums für hydromechanische Getriebe fülle die Bücher der Deutschen ordentlich und biete der Aktie zum Ende einer schwachen Woche einen willkommenen Schub, schrieb Chloe Lemarie am Freitagmorgen. Selbst ein kleinerer Teil des Auftragsvolumens wäre bedeutsam für das Auftragsziel des laufenden Quartals./ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.06.2026 / 02:57 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.06.2026 / 02:57 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.06.2026 / 02:57 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.06.2026 / 02:57 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die RENK Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,34 % und einem Kurs von 42,75EUR auf Tradegate (26. Juni 2026, 10:54 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JEFFERIES
Analyst: Chloe Lemarie
Analysiertes Unternehmen: Renk
Aktieneinstufung neu: positiv
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Chloe Lemarie
Analysiertes Unternehmen: Renk
Aktieneinstufung neu: positiv
Währung: EUR
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