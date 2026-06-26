DZ BANK stuft BAYER AG auf 'Positiv'
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für die Aktien von Bayer von 51 auf 54 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Analyst Peter Spengler bezeichnete das günstige Urteil des obersten US-Gerichtshofs im sogenannten Durnell-Fall als "fundamentalen Befreiungsschlag" ein. "Der historische 7:2-Sieg blockiert die Fortführung von Glyphosat-Warnhinweisklagen", schrieb er am Freitag. Dies beende nachhaltig den "chronischen Monsanto-Abschlag"./ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.06.2026 / 09:57 / MESZ
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.06.2026 / 10:01 / MESZ
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.06.2026 / 09:57 / MESZ
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.06.2026 / 10:01 / MESZ
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Bayer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,01 % und einem Kurs von 47,01EUR auf Tradegate (26. Juni 2026, 10:59 Uhr) gehandelt.
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