HELIOS Solar AG: Zeichnungsfrist fürs IPO – Aktien nur 4,00 Euro!
Die HELIOS SOLAR AG geht an die Börse: Anleger können sich jetzt am Wachstum eines dynamischen Photovoltaik-Spezialisten mit klarer Expansionsstrategie in Asien und Europa beteiligen.
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
- HELIOS SOLAR AG bietet im öffentlichen Angebot bis zu 7,6 Mio. bestehende Aktien zu je 4,00 EUR an; IPO-Volumen bei vollständiger Platzierung bis zu 30,4 Mio. EUR.
- Zeichnungsfrist: 29. Juni bis voraussichtlich 13. Juli 2026 (12:00 Uhr MESZ); Platzierungsergebnis geplant für 14. Juli 2026.
- Geplante Erstnotiz im regulierten Markt (General Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse am 28. Juli 2026.
- Altaktionäre haben sich zu einem Lock-up verpflichtet: Verkauf der Aktien für 36 Monate nach dem Börsengang untersagt.
- Verwendung der Nettoerlöse: Ausbau des Geschäfts in Malaysia, Expansion nach Deutschland/Europa, Markteintritt in Kambodscha sowie Ausbau der Aktivitäten in Singapur; Schwerpunkt auf Aufdach- und Freiflächen-Photovoltaik.
- Zeichnung möglich über das digitale Subscription-Tool auf www.heliossolarag.com, über die Small & Mid Cap Investmentbank AG (SMC) oder über Depotbanken; SMC fungiert als Lead Manager, Sole Bookrunner und Admission Agent (Emperor Global als Global IPO Coordinator).
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