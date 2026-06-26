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    Besonders beachtet!

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    Bayer Aktie legt zu - 26.06.2026

    Am 26.06.2026 ist die Bayer Aktie, bisher, um +2,13 % gestiegen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Bayer Aktie.

    Besonders beachtet! - Bayer Aktie legt zu - 26.06.2026
    Foto: Jörg Carstensen - dpa

    Bayer ist ein Life-Science-Konzern mit Fokus auf Gesundheit und Agrar. Hauptbereiche: Pharmaceuticals (verschreibungspflichtige Medikamente), Consumer Health (OTC-Produkte) und Crop Science (Pflanzenschutz, Saatgut). Starke Marktstellung v.a. in Pharma und Agrarchemie. Wichtige Konkurrenten: BASF, Syngenta, Novartis, Pfizer. USP: breite Life-Science-Aufstellung, starke F&E, globale Marken – belastet durch Rechtsrisiken (v.a. Monsanto/Glyphosat).

    Bayer Aktienanalyse: Kursentwicklung und Performance vom 26.06.2026

    Mit einer Performance von +2,13 % konnte die Bayer Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem gestrigen Anstieg von +16,67 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Bayer Aktie. Nach einem Plus von +16,67 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 47,53, mit einem Plus von +2,13 %. Jetzt einsteigen oder doch lieber warten?

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    Der heutige Anstieg setzt den Aufwärtstrend der vergangenen Monate fort. In den vergangenen drei Monaten durften sich Anleger von Bayer über einen Zuwachs von +25,53 % freuen.

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    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Bayer Aktie damit um +28,48 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +24,12 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von Bayer +25,76 % gewonnen.

    Bayer Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +28,48 %
    1 Monat +24,12 %
    3 Monate +25,53 %
    1 Jahr +76,55 %
    Stand: 26.06.2026, 11:09 Uhr

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur Bayer Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um Bayer-Aktienkurs und Bewertung im Kontext laufender Rechtsstreitigkeiten, Settlements (etwa 7,5 Mrd.), sowie das Monsanto-Portfolio. Erwartet wird ein potenzieller Kurssprung nach Gerichtsurteilen (9. Juli), während einige auf fundamentale Potenziale (Glyphosat-Nachfolgeprodukte, US-Nutrition, Übernahme) und KGV-Untergrenze

    Zur Bayer Diskussion

    Informationen zur Bayer Aktie

    Es gibt 982 Mio. Bayer Aktien. Damit ist das Unternehmen 46,10 Mrd. € wert.

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    Ob die Bayer Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Bayer Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Bayer

    +1,03 %
    +28,48 %
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    +25,53 %
    +76,55 %
    -8,32 %
    -10,52 %
    -45,78 %
    +229,50 %
    ISIN:DE000BAY0017WKN:BAY001
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