Bayer Aktie legt zu - 26.06.2026

Mit einer Performance von +2,13 % konnte die Bayer Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem gestrigen Anstieg von +16,67 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Bayer Aktie. Nach einem Plus von +16,67 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 47,53€, mit einem Plus von +2,13 %. Jetzt einsteigen oder doch lieber warten?

Bayer ist ein Life-Science-Konzern mit Fokus auf Gesundheit und Agrar. Hauptbereiche: Pharmaceuticals (verschreibungspflichtige Medikamente), Consumer Health (OTC-Produkte) und Crop Science (Pflanzenschutz, Saatgut). Starke Marktstellung v.a. in Pharma und Agrarchemie. Wichtige Konkurrenten: BASF, Syngenta, Novartis, Pfizer. USP: breite Life-Science-Aufstellung, starke F&E, globale Marken – belastet durch Rechtsrisiken (v.a. Monsanto/Glyphosat).

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Der heutige Anstieg setzt den Aufwärtstrend der vergangenen Monate fort. In den vergangenen drei Monaten durften sich Anleger von Bayer über einen Zuwachs von +25,53 % freuen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Bayer Aktie damit um +28,48 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +24,12 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von Bayer +25,76 % gewonnen.

Bayer Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +28,48 % 1 Monat +24,12 % 3 Monate +25,53 % 1 Jahr +76,55 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Bayer Aktie

Stand: 26.06.2026, 11:09 Uhr

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um Bayer-Aktienkurs und Bewertung im Kontext laufender Rechtsstreitigkeiten, Settlements (etwa 7,5 Mrd.), sowie das Monsanto-Portfolio. Erwartet wird ein potenzieller Kurssprung nach Gerichtsurteilen (9. Juli), während einige auf fundamentale Potenziale (Glyphosat-Nachfolgeprodukte, US-Nutrition, Übernahme) und KGV-Untergrenze

Informationen zur Bayer Aktie

Es gibt 982 Mio. Bayer Aktien. Damit ist das Unternehmen 46,10 Mrd. € wert.

Wo ist am Aktienmarkt etwas los, welche Themen interessieren Anleger derzeit besonders? Vor allem für Trader ist es wichtig zu wissen, wo „die Musik spielt” und welche Themen an der Börse aktuell besonders stark im Fokus stehen. Und hier entscheidet …

Die DZ Bank hat den fairen Wert für die Aktien von Bayer von 51 auf 54 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Analyst Peter Spengler bezeichnete das günstige Urteil des obersten US-Gerichtshofs im sogenannten Durnell-Fall als …

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

So schlagen sich die Wettbewerber von Bayer

BASF, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,28 %. Novartis notiert im Minus, mit -0,97 %. Pfizer notiert im Plus, mit +0,34 %. Sanofi legt um +0,77 % zu

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Ob die Bayer Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Bayer Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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