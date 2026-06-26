flatexDEGIRO Aktie weiter im Abwärtstrend - 26.06.2026

Die flatexDEGIRO Aktie ist bisher um -3,92 % auf 35,32€ gefallen. Das sind -1,44 € weniger als am letzten Handelstag und bestätigt damit die negative Tendenz der letzten Tage. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,10 %, geht es heute bei der flatexDEGIRO Aktie nach unten. Könnte sich ein Einstieg lohnen?

flatexDEGIRO ist ein führender europäischer Online-Broker, der kostengünstige Handelsdienstleistungen für Privatanleger anbietet. Mit einer breiten Palette von Finanzprodukten und einer starken Marktstellung konkurriert es mit Unternehmen wie Interactive Brokers und eToro. Die niedrigen Gebühren und benutzerfreundliche Plattform sind wesentliche Alleinstellungsmerkmale.

Obwohl die flatexDEGIRO Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +13,83 %.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die flatexDEGIRO Aktie damit um -8,47 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +14,54 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die flatexDEGIRO um +0,05 % gewonnen.

flatexDEGIRO Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -8,47 % 1 Monat +14,54 % 3 Monate +13,83 % 1 Jahr +57,11 %

Informationen zur flatexDEGIRO Aktie

Stand: 26.06.2026, 11:09 Uhr

Es gibt 110 Mio. flatexDEGIRO Aktien. Damit ist das Unternehmen 3,90 Mrd. € wert.

Bereits 2026 will das Unternehmen seine ursprünglichen 2027er Finanzziele übertreffen – getragen von starkem Wachstum, effizienter Kostenkontrolle und einem optimistischen Marktausblick.

flatexDEGIRO überrascht mit starkem Wachstum: Der Online-Broker hebt nach einem dynamischen ersten Halbjahr 2026 seine Jahresziele deutlich an und erreicht frühere Pläne ein Jahr früher.

EQS-News: flatexDEGIRO SE / Key word(s): Change in Forecast flatexDEGIRO accelerates its growth trajectory and expects to achieve its 2027 financial targets already in 2026, one year ahead of schedule 26.06.2026 / 10:47 CET/CEST The issuer is …

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Deutsche Bank, Charles Schwab und Co.

Deutsche Bank, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,89 %. Charles Schwab notiert im Minus, mit -0,18 %. Interactive Brokers Group Registered (A) notiert im Minus, mit -0,27 %. ING Group verliert -0,29 %

flatexDEGIRO Aktie jetzt kaufen?

Ob die flatexDEGIRO Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur flatexDEGIRO Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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