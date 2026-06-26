RENK Group Aktie steigt um +3,15 % - 26.06.2026

Trotz des heutigen Kursanstiegs mussten die Aktionäre von RENK Group in den letzten drei Monaten Verluste von -22,10 % verkraften.

Die RENK Group Aktie konnte bisher um +3,15 % auf 42,67€ zulegen. Das sind +1,31 € mehr als am letzten Handelstag. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die RENK Group Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -3,15 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 42,67€, mit einem Plus von +3,15 %. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die RENK Group Aktie damit um -13,25 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -20,48 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von RENK Group -25,03 % verloren.

RENK Group Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -13,25 % 1 Monat -20,48 % 3 Monate -22,10 % 1 Jahr -38,88 %

Informationen zur RENK Group Aktie

Stand: 26.06.2026, 11:09 Uhr

Es gibt 100 Mio. RENK Group Aktien. Damit ist das Unternehmen 4,27 Mrd. € wert.

Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Renk auf "Buy" belassen. Der Auftrag des US-Kriegsministeriums für hydromechanische Getriebe fülle die Bücher der Deutschen ordentlich und biete der Aktie zum Ende einer schwachen Woche einen …

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

Die Renk-Aktie notiert inzwischen rund -55% unter ihrem Allzeithoch und steht damit an einem charttechnisch spannenden Punkt. Zuletzt gerieten die Aktien deutscher Rüstungskonzerne nach dem Stopp des milliardenschweren F126-Fregattenprojekts erneut unter Druck. Während Rheinmetall besonders stark verlor, gaben auch Renk und andere Branchenwerte nach. Dennoch sehen einige Analysten die Reaktion des Marktes als übertrieben und […] The post Renk-Aktie mit -55% – ist der Boden endlich erreicht? first appeared on sharedeals.de.

RENK Group Aktie jetzt kaufen?

Ob die RENK Group Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur RENK Group Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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