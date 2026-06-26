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    IG Metall und VW-Betriebsrat kritisieren neue Sparpläne

    Für Sie zusammengefasst
    • IG Metall und VW-Betriebsrat üben scharfe Kritik
    • Bis zu 100.000 Arbeitsplätze weltweit gefährdet
    • Arbeitnehmervertreter mit Niedersachsen in Mehrheit
    IG Metall und VW-Betriebsrat kritisieren neue Sparpläne
    Foto: Ole Spata - dpa

    WOLFSBURG (dpa-AFX) - IG Metall und VW -Betriebsrat üben scharfe Kritik an Berichten über mögliche verschärfte Sparpläne bei VW. "Sollten solche Pläne vorangetrieben werden, würden wir sie mit aller Macht verhindern", heißt es in einer gemeinsamen Stellungnahme von IG-Metall-Chefin Christiane Benner, Bezirksleiter Thorsten Gröger und Betriebsratschefin Daniela Cavallo.

    "Die erneuten Medienberichte verunsichern unsere Belegschaft und unsere Standortregionen zu Recht", heißt es in der Mitteilung. "Angriffe auf das VW-Gesetz, die Mitbestimmung und unsere Standorte sind unverantwortliche Drohungen."

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    Das "Manager Magazin" hatte zuvor berichtet, der Konzern wolle seinen Sparkurs deutlich verschärfen. Bis zu 100.000 Stellen könnten weltweit wegfallen, doppelt so viele wie bisher geplant. Vier Werken in Deutschland drohe die Schließung.

    Die Pläne sollen dem Bericht zufolge am 9. Juli im Aufsichtsrat beraten werden. Arbeitnehmervertreter stellen dort die Hälfte der Mitglieder, zusammen mit den beiden Vertretern des Landes Niedersachsen sind sie in der Mehrheit. Das Land ist mit 20 Prozent der Stimmrechte an VW beteiligt./fjo/DP/jha

    Volkswagen (VW) Vz

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Volkswagen (VW) Vz Aktie

    Die Volkswagen (VW) Vz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,08 % und einem Kurs von 77,30 auf Tradegate (26. Juni 2026, 11:07 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Volkswagen (VW) Vz Aktie um -2,53 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -15,71 %.

    Die Marktkapitalisierung von Volkswagen (VW) Vz bezifferte sich zuletzt auf 15,94 Mrd..

    Volkswagen (VW) Vz zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 6,3000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 6,0800 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 111,57EUR. Von den letzten 7 Analysten der Volkswagen (VW) Vz Aktie empfehlen 5 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 100,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 131,00EUR was eine Bandbreite von +29,37 %/+69,47 % bedeutet.





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    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Kursentwicklung und Bewertung der VW Vz: Befürworter sehen E‑Auto‑Prämie und starke BEV‑Zulassungen als Kurstreiber (phasenweise >100€), Kritiker verweisen auf Schwächen in USA/China, Zielmarken um 50–60€ als Talsohle. Diskutiert werden auch Everllence‑Verkauf (7,4 Mrd. Mittelzufluss), Shortpositionen, Personal- und Wettbewerbsrisiken durch chinesische Anbieter.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Volkswagen (VW) Vz eingestellt.

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