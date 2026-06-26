ThyssenKrupp Aktie mit deutlichem Kursverlust - News und Entwicklung am 26.06.2026

Einen ganz schwachen Börsentag erlebt die ThyssenKrupp Aktie. Mit einer Performance von -3,52 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Nach dem gestrigen Anstieg von +2,93 %, geht es heute bei der ThyssenKrupp Aktie nach unten. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

Thyssenkrupp ist ein diversifizierter Industriekonzern mit Fokus auf Stahl, Werkstoffe, Anlagenbau, Automotive- und Marine-Technik. Hauptprodukte: Qualitätsstahl, Komponenten, Industrieanlagen, Marine- und Antriebstechnik. Marktstellung: Bedeutender europäischer Stahl- und Industriezulieferer im Umbau. Konkurrenten: ArcelorMittal, Salzgitter, Voestalpine, Siemens, GE. USP: Werkstoff-Know-how, Engineering-Tiefe, integrierte Wertschöpfung, Wasserstoff-/Grünstahl-Projekte.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Obwohl die ThyssenKrupp Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +34,83 %.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die ThyssenKrupp Aktie damit um +5,45 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -2,31 %. Im Jahr 2026 gab es für ThyssenKrupp bisher ein Plus von +19,33 %.

ThyssenKrupp Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +5,45 % 1 Monat -2,31 % 3 Monate +34,83 % 1 Jahr +61,85 %

Informationen zur ThyssenKrupp Aktie

Stand: 26.06.2026, 11:10 Uhr

Es gibt 623 Mio. ThyssenKrupp Aktien. Damit ist das Unternehmen 6,65 Mrd. € wert.

EQS Voting Rights Announcement: thyssenkrupp AG thyssenkrupp AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution 26.06.2026 / 07:58 CET/CEST Dissemination of …

So schlagen sich die Wettbewerber von ThyssenKrupp

Fortum, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,03 %. Salzgitter notiert im Minus, mit -3,43 %. voestalpine notiert im Minus, mit -2,50 %. ArcelorMittal verliert -2,06 %

ThyssenKrupp Aktie jetzt kaufen?

Ob die ThyssenKrupp Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur ThyssenKrupp Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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