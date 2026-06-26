DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft H&M auf 'Hold'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für H&M von 160 auf 155 schwedischen Kronen gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Bruttomarge des Textilhändlers dürfte im zweiten Halbjahr wieder negativ ausfallen und die Investitionen steigen, schrieb Adam Cochrane in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar. Daher sieht er kaum Spielraum für steigende Markterwartungen./rob/ag/tihVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.06.2026 / 09:32 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die H & M Hennes & Mauritz (B) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,76 % und einem Kurs von 15,05EUR auf Tradegate (26. Juni 2026, 10:17 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Adam Cochrane

Analysiertes Unternehmen: H&M

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 155

Kursziel alt: 160

Währung: SEK

Zeitrahmen: N/A



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