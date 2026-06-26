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    Besonders beachtet!

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    SpaceX - Aktie mit schwachem Handelstag - 26.06.2026

    Am 26.06.2026 ist die SpaceX Aktie, bisher, um -1,83 % gefallen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der SpaceX Aktie.

    Besonders beachtet! - SpaceX - Aktie mit schwachem Handelstag - 26.06.2026
    Foto: stock.adobe.com

    Wie hat sich die SpaceX-Aktie auf Wochen- und Monatssicht entwickelt?

    Die SpaceX Aktie notiert aktuell bei 132,04 und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um -1,83 % nachgegeben, was einem Verlust von -2,46  entspricht. Die Talfahrt der SpaceX Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -1,25 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 132,04, mit einem Minus von -1,83 %. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

    Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von SpaceX in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +0,80 % bestehen.

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    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -16,74 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +0,80 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die SpaceX um +0,80 % gewonnen.

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    SpaceX Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -16,74 %
    1 Monat +0,80 %
    3 Monate +0,80 %
    1 Jahr +0,80 %
    Stand: 26.06.2026, 11:18 Uhr

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur SpaceX Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es aktuell vor allem um die Bewertung und Kursentwicklung der SpaceX-Aktie sowie fundamentale/technische Aspekte von Starlink. Befürworter sehen Potenzial durch globale Abdeckung, eigene Frequenzen und Direct-to-Cell-Technologie; Kritiker weisen auf hohe Bewertung gegenüber DAX-Unternehmen, wiederkehrende Verluste und Crash-Spekulationen ab Mitte August hin. Diskussionen zu Short-/Long-Positionen, Bandbreitenlimitierungen und EchoStar-Lizenzkäufen ergänzen die Debatte.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber SpaceX eingestellt.

    Zur SpaceX Diskussion

    Informationen zur SpaceX Aktie

    Es gibt 7 Mrd. SpaceX Aktien. Damit ist das Unternehmen 989,32 Mrd. € wert.

    Wird der Raumfahrtkonzern nun zum Mobilfunkanbieter?


    Nach einem sehr volatilen Börsenstart hat sich der Kurs der SpaceX-Aktie in den letzten Tagen beruhigt. Besser gesagt: Seit Dienstag ist er förmlich zwischen 150 und 160 US$ eingefroren. Kann diese Nachricht Elon Musks Raumfahrtkonzern neuen Schwung geben und den Kurs wieder nach oben drücken? Ein völlig neues Geschäftsmodell Es könnte eine spektakuläre Kehrtwende im […] The post SpaceX-Aktie: Wird der Raumfahrtkonzern nun zum Mobilfunkanbieter? first appeared on sharedeals.de.

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    Ob die SpaceX Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur SpaceX Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    SpaceX

    -1,93 %
    -16,74 %
    -17,56 %
    ISIN:US84615Q1031WKN:A42D4F
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