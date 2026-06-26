SpaceX - Aktie mit schwachem Handelstag - 26.06.2026

Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von SpaceX in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +0,80 % bestehen.

Die SpaceX Aktie notiert aktuell bei 132,04€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um -1,83 % nachgegeben, was einem Verlust von -2,46 € entspricht. Die Talfahrt der SpaceX Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -1,25 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 132,04€, mit einem Minus von -1,83 %. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -16,74 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +0,80 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die SpaceX um +0,80 % gewonnen.

SpaceX Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -16,74 % 1 Monat +0,80 % 3 Monate +0,80 % 1 Jahr +0,80 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur SpaceX Aktie

Stand: 26.06.2026, 11:18 Uhr

Im wallstreetONLINE-Forum geht es aktuell vor allem um die Bewertung und Kursentwicklung der SpaceX-Aktie sowie fundamentale/technische Aspekte von Starlink. Befürworter sehen Potenzial durch globale Abdeckung, eigene Frequenzen und Direct-to-Cell-Technologie; Kritiker weisen auf hohe Bewertung gegenüber DAX-Unternehmen, wiederkehrende Verluste und Crash-Spekulationen ab Mitte August hin. Diskussionen zu Short-/Long-Positionen, Bandbreitenlimitierungen und EchoStar-Lizenzkäufen ergänzen die Debatte.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber SpaceX eingestellt.

Informationen zur SpaceX Aktie

Es gibt 7 Mrd. SpaceX Aktien. Damit ist das Unternehmen 989,32 Mrd. € wert.

Nach einem sehr volatilen Börsenstart hat sich der Kurs der SpaceX-Aktie in den letzten Tagen beruhigt. Besser gesagt: Seit Dienstag ist er förmlich zwischen 150 und 160 US$ eingefroren. Kann diese Nachricht Elon Musks Raumfahrtkonzern neuen Schwung geben und den Kurs wieder nach oben drücken? Ein völlig neues Geschäftsmodell Es könnte eine spektakuläre Kehrtwende im […] The post SpaceX-Aktie: Wird der Raumfahrtkonzern nun zum Mobilfunkanbieter? first appeared on sharedeals.de.

SpaceX Aktie jetzt kaufen?

Ob die SpaceX Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur SpaceX Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

-1,93 % -16,74 % -17,56 % ISIN: US84615Q1031 WKN: A42D4F Intraday

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