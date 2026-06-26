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    Evonik Industries AG: Schockierende Q2/2026-Daten, neuer Ausblick 2026

    Evonik schaltet 2026 einen Gang höher: Steigende Margen, besserer Cashflow und ein angehobener Ausblick lassen auf ein deutlich stärkeres Geschäftsjahr schließen.

    Evonik Industries AG: Schockierende Q2/2026-Daten, neuer Ausblick 2026
    Foto: nmann77 - stock.adobe.com
    • Evonik erwartet für das 2. Quartal 2026 ein bereinigtes EBITDA von 600–650 Mio. € (Q2 2025: 509 Mio.; Analysten-Konsens: ~567 Mio.).
    • Treiber der Ergebnisverbesserung sind höhere Verkaufsmengen, höhere Preise und laufende Kostensenkungen; das Segment Advanced Technologies profitiert von Lieferengpässen asiatischer Wettbewerber.
    • Für das erste Halbjahr 2026 wird ein bereinigtes EBITDA von rund 1,1 Mrd. € erwartet.
    • Ausblick für 2026 wurde angehoben: bereinigtes EBITDA jetzt 2,0–2,2 Mrd. € (bisher 1,7–2,0 Mrd.; 2025: ~1,9 Mrd.).
    • Free Cashflow: Ziel einer Cash Conversion Rate von etwa 40% (2025: 37%); der Free Cashflow im Q2 2026 dürfte deutlich besser ausfallen als im Q2 2025 (Q2 2025: –211 Mio. €).
    • Für die zweite Jahreshälfte bestehen Unsicherheiten (Normalisierung des Schiffsverkehrs nach Öffnung der Straße von Hormus); im Bereich Animal Nutrition wird allerdings ein positives Momentum bis ins Q3 erwartet.

    Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Halbjahresfinanzbericht, bei Evonik Industries ist am 04.08.2026.

    Der Kurs von Evonik Industries lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 16,360EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +2,19 % im Plus.
    9 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 15,910EUR das entspricht einem Minus von -2,75 % seit der Veröffentlichung.
    Der Index MDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 31.641,65PKT (-1,21 %).


    Evonik Industries

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    ISIN:DE000EVNK013WKN:EVNK01
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