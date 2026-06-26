Leichte Angst am Markt – Risikoappetit sinkt - 26.06.2026

Der wallstreetONLINE Angst & Gier Index (wO AGI) misst täglich die Stimmung der Privatanleger anhand realer Nutzungsdaten. Mit aktuell 38 Punkten signalisiert der Index heute leichte Angst.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Besonders gefragt sind derzeit Calls auf Dax. Anleger stellen sich vorsichtiger auf.

Gold als klassischer Sicherheitsindikator zeigt derzeit folgendes Bild: Steigendes Interesse an Gold unterstreicht die Unsicherheit am Markt.

Die Stimmung bleibt angespannt, ohne bereits extremes Niveau zu erreichen.

Welche Chancen und Risiken sich daraus ergeben könnten, diskutiert die Community im Thread „Wochenchancen – Kalenderwoche 26“

🔍 wallstreetONLINE-Community zum DAX

Im wallstreetONLINE-Forum „Tages-Trading-Chancen“ wird derzeit intensiv diskutiert. Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die aktuelle Kursentwicklung des Dax. Die Diskussionen fokussieren auf weiteres Abwärtspotenzial und einen möglicherweise erreichbaren Endwert in der 700er-Region, während andere Beiträge von einer zähen Session sprechen. Zudem wird ein Test der 24.900 als möglicher Wendepunkt gesehen; darüber hinaus soll Long-Engagement nur noch kurz gehalten werden, da die Aufwärtsdynamik fraglich bleibt.