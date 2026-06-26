Kretschmer warnt
VW-Krise wäre fatal für Deutschland
- Kretschmer besorgt über verschärfte VW-Sparpläne
- Gefahr von bis zu 100000 wegfallenden Stellen
- Volkswagen als Markenkern Deutschlands gefährdet
DRESDEN (dpa-AFX) - Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer zeigt sich besorgt über mögliche verschärfte Sparpläne bei VW . "Das darf sich so nicht realisieren. Deutschland darf sich nicht herunterfahren", sagte der CDU-Politiker. Deutschland müsse den internationalen Wettbewerb gewinnen wollen. Dafür müssten Kosten gesenkt und die Produktivität gesteigert werden.
Volkswagen gehöre zum Markenkern Deutschlands, betonte Kretschmer. "Wenn dieses Unternehmen aufgibt, dann ist das fatal für unser ganzes Land."
Das "Manager Magazin" hatte zuvor berichtet, der Konzern wolle seinen Sparkurs deutlich verschärfen. Bis zu 100.000 Stellen könnten weltweit wegfallen, doppelt so viele wie bisher geplant. Vier Werken in Deutschland droht demnach die Schließung - darunter möglicherweise auch dem Standort in Zwickau./raz/DP/stk
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Volkswagen (VW) Vz Aktie
Die Volkswagen (VW) Vz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,05 % und einem Kurs von 77,28 auf Tradegate (26. Juni 2026, 11:39 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Volkswagen (VW) Vz Aktie um -2,53 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -15,71 %.
Die Marktkapitalisierung von Volkswagen (VW) Vz bezifferte sich zuletzt auf 15,94 Mrd..
Volkswagen (VW) Vz zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 6,3000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 6,0800 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 111,57EUR. Von den letzten 7 Analysten der Volkswagen (VW) Vz Aktie empfehlen 5 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 100,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 131,00EUR was eine Bandbreite von +29,40 %/+69,51 % bedeutet.
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Wenn die Bude den Bach runter ist, freut die sich wahrscheinlich, weil es gut für die Deutsche Co2-Bilanz ist.
... weil eine GRÜNE Autohasserin im VW AR sitzt ! Völlig kompetenzfrei und ideologisch auf Deindustrialisierung geeicht !
Es geht nicht um gut bezahlte Jobs, sondern um ÜBERbezahlte Jobs. Wenn man keine Marge hat, kann man solche Gehälter nicht zahlen.