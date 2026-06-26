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    ANALYSE-FLASH

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    DZ hebt fairen Wert für Bayer - 'Fundamentaler Befreiungsschlag'

    Für Sie zusammengefasst
    • DZ Bank erhöht fairen Wert für Bayer auf 54 Euro
    • Einstufung Kaufen bleibt bestehen Wert steigt
    • Oberster US-Gerichtshof 7:2 stoppt Glyphosat-Klagen
    ANALYSE-FLASH - DZ hebt fairen Wert für Bayer - 'Fundamentaler Befreiungsschlag'
    Foto: Jörg Carstensen - dpa

    FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für die Aktien von Bayer von 51 auf 54 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Analyst Peter Spengler bezeichnete das günstige Urteil des obersten US-Gerichtshofs im sogenannten Durnell-Fall als "fundamentalen Befreiungsschlag" ein. "Der historische 7:2-Sieg blockiert die Fortführung von Glyphosat-Warnhinweisklagen", schrieb er am Freitag. Dies beende nachhaltig den "chronischen Monsanto-Abschlag"./ag/edh

    Veröffentlichung der Original-Studie: 26.06.2026 / 09:57 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.06.2026 / 10:01 / MESZ

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Bayer Aktie

    Die Bayer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,86 % und einem Kurs von 46,94 auf Tradegate (26. Juni 2026, 11:39 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Bayer Aktie um +28,48 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +24,12 %.

    Die Marktkapitalisierung von Bayer bezifferte sich zuletzt auf 46,15 Mrd..

    Bayer zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1100. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,2800 %.

    Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 50,60EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 46,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 55,00EUR was eine Bandbreite von -1,84 %/+17,37 % bedeutet.


    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 49,20, was eine Steigerung von +4,64% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
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    Community Beiträge zu Bayer - BAY001 - DE000BAY0017

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Bayer. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!

    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Auswirkungen des geplanten Sammelvergleichs auf Bewertung und Bilanz von Bayer. Diskutiert werden Höhe und Notwendigkeit der rund 7,25 Mrd. USD bzw. ~9,6 Mrd. EUR Rückstellungsaufstockung und die gesamten Rechtskosten (>24 Mrd. EUR) sowie die Belastung der kommenden Jahre. Teilnehmende sehen Chancen auf Neubewertung (KGV 50 €.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Bayer eingestellt.

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    dpa-AFX
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