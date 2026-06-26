DZ hebt fairen Wert für Bayer - 'Fundamentaler Befreiungsschlag'

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Bayer Aktie

Die Bayer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,86 % und einem Kurs von 46,94 auf Tradegate (26. Juni 2026, 11:39 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Bayer Aktie um +28,48 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +24,12 %.

Die Marktkapitalisierung von Bayer bezifferte sich zuletzt auf 46,15 Mrd..

Bayer zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1100. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,2800 %.

Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 50,60EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 46,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 55,00EUR was eine Bandbreite von -1,84 %/+17,37 % bedeutet.