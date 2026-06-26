Chipwerte treiben den Handel (Zertifikate)

26. Juni 2026. FRANKFURT (Börse Frankfurt). Der Zertifikatehandel wird momentan stark von kurzfristig orientierten Anlegerinnen und Anlegern dominiert. Die 20 meistgehandelten Produkte der vergangenen Wochen sind diesmal ausschließlich Hebelprodukte, wie Markus Königer von der ICF Bank vermeldet. Die Marschroute ist ebenfalls klar erkennbar. "Über 70 Prozent der Käufe zielen auf steigende Kurse ab".

FRANKFURT (DEUTSCHE-BOERSE AG) - Händler melden hohe Umsätze in Hebelprodukten. Gefragt sind vor allem Calls auf KI-Profiteure wie Micron Technology und Taiwan Semiconductor. Bei den Indizes überwiegen dagegen Short-Produkte zur Absicherung.

Vor allem für Einzelwerte überwiegt die Zuversicht. Im Segment der US-amerikanischen Technologieaktien liegt der Anteil der "Long-Produkte" teilweise bei über 90 Prozent. Stark im Fokus steht dabei die Aktie von Micron Technology. Hier haben es im Vorfeld der am Mittwochabend veröffentlichten Quartalszahlen gleich drei klassische Call-Optionsscheine in die Top-10 nach Anzahl der Orders geschafft. Das größte Interesse weckte ein von HSBC emittierter Call auf Micron Technology mit einer Laufzeit von zwölf Monaten und einem Basispreis von 1.050 Dollar (DE000HM5ZS09). In etwa auf diesem Niveau schloss die Aktie gestern Abend an der Wall Street. Die nachbörslichen Ergebnisse sorgen heute für deutlich höhere Kurse. Die gehebelten Optionsscheine legen überproportional stark zu.

Breiteres Interesse an US-Aktien



Sehr häufig gehandelt wird zudem ein ebenfalls bis Juni 2027 laufender Call auf Taiwan Semiconductors (DE000HM60878). Die Aktie ist dank der starken Nachfrage nach KI-Chips in diesem Jahr bereits um 54 Prozent gestiegen. Die ebenfalls sehr starke Nachfrage nach Call-Optionsscheinen auf United Rentals (DE000HM600C1 und DE000HT9GVF2) führt Königer auf die Kaufempfehlung eines Fachmagazins vor zwei Wochen zurück. "Dadurch sind immer mehr Anleger auf die Aktie aufmerksam geworden". Das Unternehmen hatte Ende April nach starken Quartalszahlen seine Jahresziele angehoben, wodurch der Aktienkurs deutlich zulegen konnte.

Gut gelaufen sind zuletzt auch viele Finanzwerte. Peter Bösenberg von der Société Générale berichtet von starken Käufen eines Ende des Jahres fälligen Call Optionsscheins auf JP Morgan Chase (DE000FD1PAQ1). Die Aktie hat im Juni zweistellig zugelegt, wodurch der Kurs des Hebelprodukts von 0,08 Euro auf aktuell 0,21 Euro klettern konnte. Der Basispreis liegt mit 430 Dollar aber noch recht deutlich über dem aktuellen Aktienkurs.

SpaceX sorgt für Nachfrage



Ein großes Thema war auch der sehr erfolgreiche Börsengang von SpaceX. "Bereits unmittelbar nach dem Handelsstart setzte eine signifikante Nachfrage nach Zertifikaten auf diesen Basiswert ein, die sich im weiteren Verlauf weiter verstärkte", berichtet David Hartmann vom Bankhaus Vontobel. Die Emittenten am deutschen Zertifikatemarkt bieten aktuell über 10.000 verschiedene Produkte auf die Aktie des Börsenneulings an. Der Großteil davon sind Knock-out-Produkte. Stark gehandelt wird ein relativ hoch gehebelter Open End Turbo auf SpaceX mit einer Knock-out-Marke von 148,47 Dollar (DE000HM77C86), wie Julius Weiß von HSBC erklärt. Die Aktie ist seit dem IPO bei HSBC häufig der meistgehandelte Basiswert.

Absicherung über Indexprodukte



Auf Indexebene zeigt sich ein anderes Bild als bei den Einzelwerten. Für den Nasdaq 100 werden mehrheitlich Short-Produkte geordert. Das spricht nach Ansicht von Königer für "selektive Index-Absicherungen gegen das KI-Tech-Exposure". Gekauft wird vor allem ein Open End Turbo Short auf NASDAQ 100 (DE000HM6DVP1). Auch im DAX überwiegen Produkte, die von fallenden Kursen profitieren. Der ICF-Händler sieht hier eine "starke Absicherung gegen die 25.000 Punkte-Marke". Der große Verfallstag an den Terminbörsen am vergangenen Freitag dürfte die Aktivität seiner Meinung nach zusätzlich getrieben haben.

Starkes Interesse an Quantencomputing



Im Segment der Anlagezertifikate meldet Bösenberg vermehrt Käufe des Partizipationszertifikates auf den Solactive Developed Quantum Computing Index CNTR (DE000FD5KHX4). Der ungehebelte Tracker wurde im Dezember neu aufgelegt. Der Kurs lief bis Ende März zunächst seitwärts, ist seitdem aber um 40 Prozent gestiegen. Der als Basiswert dienende Index enthält aktuell 25 Aktien von Unternehmen, die in der Quantencomputing-Industrie aktiv sind.

Von Thomas Koch, 26. Juni 2026, Deutsche Börse AG



(Für den Inhalt der Kolumne ist allein Deutsche Börse AG verantwortlich. Die Beiträge sind keine Aufforderung zum Kauf und Verkauf von Wertpapieren oder anderen Vermögenswerten.)



