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    Harter Sanierungskurs

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    Volkswagen vor 100.000 Stellenstreichungen und Werksschließungen

    Volkswagen plant unter Konzernchef Oliver Blume offenbar eine Neuaufstellung, die Werksschließungen und einen massiven Stellenabbau umfassen könnte.

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    Harter Sanierungskurs - Volkswagen vor 100.000 Stellenstreichungen und Werksschließungen
    Foto: Moritz Frankenberg/dpa +++ dpa-Bildfunk

    Europas größter Automobilhersteller Volkswagen steht laut einem Bericht vom Manager Magazin vor einem umfangreichen Umbauprogramm. Konzernchef Oliver Blume soll einen drastischen Sparkurs vorbereiten, der weltweit den Abbau von bis zu 100.000 Arbeitsplätzen vorsieht. Zudem könnten mehrere deutsche Werke geschlossen und die Konzernstruktur grundlegend verändert werden.

    Mit weltweit rund 657.000 Beschäftigten würde ein Stellenabbau in dieser Größenordnung etwa jedem sechsten Arbeitsplatz im Volkswagen-Konzern entsprechen. Damit würde es außerdem das bislang bekannte Ziel von 50.000 Stellenstreichungen bis 2030 verdoppeln.

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    Vier deutsche Werke sollen vor dem Aus stehen

    Dem Bericht zufolge könnten mittelfristig vier Produktionsstandorte in Deutschland geschlossen werden. Betroffen wären die Volkswagen-Werke in Hannover, Zwickau und Emden sowie das Audi-Werk in Neckarsulm. Die Produktion soll demnach jeweils mit dem Auslaufen der aktuell gefertigten Fahrzeugmodelle beendet werden.

    Sollten diese Pläne umgesetzt werden, wäre dies einer der größten Einschnitte in die deutsche Automobilindustrie seit Jahrzehnten. Die betroffenen Standorte beschäftigen mehrere zehntausend Mitarbeiter und gelten als wichtige Arbeitgeber in ihren jeweiligen Regionen.

    Milliarden-Einsparungen und geringere Investitionen

    Neben dem Stellenabbau verfolgt das Management offenbar ein umfangreiches Kostensenkungsprogramm. Bis zum Ende des Jahrzehnts sollen die allgemeinen Verwaltungskosten um rund 11 Milliarden Euro reduziert werden.

    Darüber hinaus plant Volkswagen laut dem Bericht, die Investitionen in den kommenden fünf Jahren um etwa 15 Prozent zu senken. Das Investitionsvolumen würde damit auf etwas mehr als 130 Milliarden Euro sinken. Ziel ist es, die Kapitalallokation zu verbessern und die Profitabilität des Konzerns nachhaltig zu steigern.

     

    Kernmarke Volkswagen könnte ausgegliedert werden

    Ein weiterer zentraler Bestandteil der Überlegungen betrifft die Konzernstruktur. Dem Bericht zufolge sollen sowohl die Kernmarke Volkswagen als auch die Komponenten-Sparte aus dem bisherigen Konzernverbund herausgelöst und in eigenständige Gesellschaften überführt werden.

    Eine solche Neuordnung würde dem Management deutlich mehr Flexibilität verschaffen. Einzelne Geschäftsbereiche könnten künftig eigenständiger geführt oder perspektivisch einfacher an den Kapitalmarkt gebracht werden. Gleichzeitig soll die Organisation insgesamt schlanker und effizienter werden.

    VW hat bereits Tausende Jobs abgebaut und Kapazitäten gesenkt

    Bereits in den vergangenen Monaten hatte das Management erste Maßnahmen umgesetzt. Rund 28.000 Beschäftigte haben dem Unternehmen im Rahmen freiwilliger Programme bereits ihren Austritt zugesagt. Zudem wurde die jährliche Produktionskapazität von ehemals rund zwölf Millionen Fahrzeugen auf etwa neun Millionen Fahrzeuge reduziert, um sie an die tatsächliche Marktnachfrage anzupassen.

    Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion


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    Verfasst vonRedakteurPascal Grunow
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