Rendite statt Zinsen
Passives Einkommen leicht gemacht: Diese Aktie lockt mit +3,25 %
Hohe Rendite, moderates KGV und starke Bilanz: Diese Aktie kombiniert Ertrag und Stabilität – ideal für langfristig denkende Einkommensanleger.
Talanx ist ein deutscher Versicherungskonzern (u.a. HDI, Hannover Rück) mit Fokus auf Industrie-, Privat- und Rückversicherung. Produkte: Sach-, Leben-, Kfz-, Haftpflicht- und Rückversicherungslösungen. Starke Position in Europa und Lateinamerika. Wichtige Wettbewerber: Allianz, Munich Re, Generali, Axa. USP: Kombination aus Industrieversicherung und starker Rückversicherungsplattform (Hannover Rück).
Dividenden & passives Einkommen: Mit Talanx nachhaltige Einkommensströme aufbauen
Talanx gilt als starker Dividendenzahler. Mit einer Rendite von +3,25 % und einem jährlichen Ausschüttungswachstum von +15,83 % zählt die Aktie zu den interessantesten Kandidaten für passives Einkommen. Bei einem KGV von 9,80 und einer akzeptablen Ausschüttungsquote wirkt die Bewertung
solide.
Wer vor fünf Jahren in Talanx investiert hat, konnte eine Gesamtrendite von +210,13 % erzielen. Die Aktie überzeugt mit einer stabilen Dividendenpolitik und einem nachhaltigen Wachstum, das Anlegern regelmäßige Erträge verspricht.
Talanx verbindet Ertragskraft mit Disziplin. Das Unternehmen hat seine Dividende regelmäßig gesteigert und zahlt derzeit +3,25 %.
Mit +3,25 % Dividendenrendite bietet Talanx ein attraktives Einkommensprofil. Die stetige Dividendensteigerung um durchschnittlich +15,83 % unterstreicht die Zuverlässigkeit des Geschäftsmodells.
Langfristige Anleger schätzen Talanx für die Kombination aus Stabilität, Wachstum und Ausschüttungsstärke. Die Dividendenrendite liegt bei +3,25 %, das Kurs-Gewinn-Verhältnis bei moderaten 9,80.
Talanx weißt eine Marktkapitalisierung von 27,86 Mrd. € aus. Mit einer Dividendenrendite von +3,25 % und einer konstanten Steigerung über mehrere Jahre bleibt der Titel ein Favorit unter Einkommensinvestoren.
Talanx Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 26.06.2026
Die Talanx Aktie notiert aktuell bei 107,90€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um +0,19 % zugelegt, was einem Anstieg von +0,20 € entspricht. Lohnt sich noch ein Einstieg oder lieber verkaufen?
Beispielrechnung für 1.000€ Euro Jahresdividende
Für eine jährliche Dividende von 1.000€ wird, bei einer Dividendenrendite von +3,25 %, eine Investition von etwa 30.770€ benötigt.
|Jahr
|Dividende je Aktie
|Veränderung YoY
|Rendite (%)
|2026
|3,60
|+33,33 %
|+3,25 %
|2025
|2,70
|+14,89 %
|+2,55 %
|2024
|2,35
|+17,50 %
|+3,27 %
|2022
|2,00
|0,00 %
|+4,46 %
Warum Talanx für passives Einkommen geeignet ist
- Attraktive Dividendenrendite: +3,25 %
- Stetiges Dividendenwachstum: +15,83 % durchschnittliches jährliches Ausschüttungswachstum
- Bewertung: KGV von 9,80
- Langfristiges Einkommenspotenzial: Regelmäßige Ausschüttungen
Talanx Aktie Kursentwicklung
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|+3,24 %
|1 Monat
|-0,83 %
|3 Monate
|+2,67 %
|1 Jahr
|-1,28 %
Informationen zur Talanx Aktie
Es gibt 258 Mio. Talanx Aktien. Damit ist das Unternehmen 27,86 Mrd. € wert.
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Ob die Talanx Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Talanx Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.