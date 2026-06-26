Passives Einkommen leicht gemacht: Diese Aktie lockt mit +3,25 %

Hohe Rendite, moderates KGV und starke Bilanz: Diese Aktie kombiniert Ertrag und Stabilität – ideal für langfristig denkende Einkommensanleger.

Talanx ist ein deutscher Versicherungskonzern (u.a. HDI, Hannover Rück) mit Fokus auf Industrie-, Privat- und Rückversicherung. Produkte: Sach-, Leben-, Kfz-, Haftpflicht- und Rückversicherungslösungen. Starke Position in Europa und Lateinamerika. Wichtige Wettbewerber: Allianz, Munich Re, Generali, Axa. USP: Kombination aus Industrieversicherung und starker Rückversicherungsplattform (Hannover Rück). Dividenden & passives Einkommen: Mit Talanx nachhaltige Einkommensströme aufbauen Talanx gilt als starker Dividendenzahler. Mit einer Rendite von +3,25 % und einem jährlichen Ausschüttungswachstum von +15,83 % zählt die Aktie zu den interessantesten Kandidaten für passives Einkommen. Bei einem KGV von 9,80 und einer akzeptablen Ausschüttungsquote wirkt die Bewertung solide.

Wer vor fünf Jahren in Talanx investiert hat, konnte eine Gesamtrendite von +210,13 % erzielen. Die Aktie überzeugt mit einer stabilen Dividendenpolitik und einem nachhaltigen Wachstum, das Anlegern regelmäßige Erträge verspricht.

Talanx verbindet Ertragskraft mit Disziplin. Das Unternehmen hat seine Dividende regelmäßig gesteigert und zahlt derzeit +3,25 %.

Mit +3,25 % Dividendenrendite bietet Talanx ein attraktives Einkommensprofil. Die stetige Dividendensteigerung um durchschnittlich +15,83 % unterstreicht die Zuverlässigkeit des Geschäftsmodells.

Langfristige Anleger schätzen Talanx für die Kombination aus Stabilität, Wachstum und Ausschüttungsstärke. Die Dividendenrendite liegt bei +3,25 %, das Kurs-Gewinn-Verhältnis bei moderaten 9,80.

Talanx weißt eine Marktkapitalisierung von 27,86 Mrd. € aus. Mit einer Dividendenrendite von +3,25 % und einer konstanten Steigerung über mehrere Jahre bleibt der Titel ein Favorit unter Einkommensinvestoren.