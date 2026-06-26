Umsatzspitzenreiter
Die meistgehandelten Hebelprodukte und Zertifikate - 26.06.26
Foto: boris roessler - picture alliance/dpa
In den folgenden Tabellen finden sie die umsatzstärksten Knockouts, Optionsscheine und Zertifikate vom 26.06.26 (Stand 12:00 Uhr).
Bei den zugrundelegenden Basiswerten ist DAX Performance (-1,00 %) genz vorne. Gefolgt von RWE AG (-0,72 %), Aixtron SE (-0,68 %), Bayer AG (+1,01 %), SAP SE,Deutsche Post AG (-0,19 %).
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Zertifikate
|Basiswert
|Art
|WKN
|Umsatz
|DAX Performance
|
Reverse Cap
|PK8DVV
|499,94 Tsd.
|RWE AG
|
Classic
|PK1AWC
|457,28 Tsd.
|Aixtron SE
|
Sonstige
|DK1H40
|271,06 Tsd.
|Bayer AG
|
Sonstige
|VU4H4Y
|160,40 Tsd.
|SAP SE,Deutsche Post AG
|
Sonstige
|DK1H0U
|142,54 Tsd.
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