Der deutsche Arbeitsmarkt schrumpft

NÜRNBERG (dpa-AFX) - Druck von allen Seiten: Der deutsche Arbeitsmarkt ist Forschern zufolge am Schrumpfen. "Die jahrelange Wirtschaftsschwäche und die wirtschaftlichen Folgen der geopolitischen Konflikte sowie die rückläufige Migration und das schrumpfende Arbeitskräftepotenzial setzen die Beschäftigung von verschiedenen Seiten unter Druck", sagte der Wirtschaftsforscher Enzo Weber vom Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) bei der Vorstellung des jüngsten Arbeitsmarktbarometers.

Das Barometer zur Vorhersage der Lage auf dem Arbeitsmarkt setzt sich aus zwei Komponenten zusammen: Arbeitslosigkeit und Beschäftigung. Für das IAB-Barometer prognostizieren alle deutschen Arbeitsagenturen ihre Erwartungen für die nächsten drei Monate.