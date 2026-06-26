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    Forscher

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    Der deutsche Arbeitsmarkt schrumpft

    Für Sie zusammengefasst
    • Arbeitsmarkt schrumpft durch demografische Entwicklung
    • IAB-Barometer zeigt Beschäftigungskomponente unter 100
    • Geburtenstarke Jahrgänge gehen in Rente, Jobs unbesetzt
    Forscher - Der deutsche Arbeitsmarkt schrumpft
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    NÜRNBERG (dpa-AFX) - Druck von allen Seiten: Der deutsche Arbeitsmarkt ist Forschern zufolge am Schrumpfen. "Die jahrelange Wirtschaftsschwäche und die wirtschaftlichen Folgen der geopolitischen Konflikte sowie die rückläufige Migration und das schrumpfende Arbeitskräftepotenzial setzen die Beschäftigung von verschiedenen Seiten unter Druck", sagte der Wirtschaftsforscher Enzo Weber vom Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) bei der Vorstellung des jüngsten Arbeitsmarktbarometers.

    Das Barometer zur Vorhersage der Lage auf dem Arbeitsmarkt setzt sich aus zwei Komponenten zusammen: Arbeitslosigkeit und Beschäftigung. Für das IAB-Barometer prognostizieren alle deutschen Arbeitsagenturen ihre Erwartungen für die nächsten drei Monate.

    Arbeitskräfte fehlen

    Bislang hatte die vergleichsweise günstige Beschäftigungslage die Gesamtsicht positiver erscheinen lassen. Nun aber ist die Beschäftigungskomponente unter den Wert von 100 gefallen und deutet somit auf eine ungünstige Entwicklung hin. Grund hierfür ist vor allem das Fehlen von Arbeitskräften. Die Komponente Arbeitslosigkeit, zuletzt stets deutlich hinter der Beschäftigung zurück, holt auf und liegt inzwischen fast gleichauf.

    "Die demographische Schrumpfung ist endgültig am Arbeitsmarkt angekommen: Die Beschäftigung sinkt, während die Zunahme der Arbeitslosigkeit zu einem Ende kommt", so Weber. Im Klartext bedeutet das: Die "Boomer"-Generation der geburtenstarken Jahrgänge geht in Rente, es kommt nicht genügend nach. Freie Jobs können somit nicht besetzt werden - und die Gesamtbeschäftigung wird kleiner./dm/DP/stk







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