Evonik steigert operatives Ergebnis und hebt Jahresausblick an

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Evonik Industries Aktie

Die Evonik Industries Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,74 % und einem Kurs von 31.592 auf Ariva Indikation (26. Juni 2026, 12:09 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Evonik Industries Aktie um +8,29 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -7,35 %.

Die Marktkapitalisierung von Evonik Industries bezifferte sich zuletzt auf 7,49 Mrd..

Evonik Industries zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,9700 %.

Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 17,200EUR. Von den letzten 5 Analysten der Evonik Industries Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 14,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 20,000EUR was eine Bandbreite von -13,15 %/+24,07 % bedeutet.