Evonik steigert operatives Ergebnis und hebt Jahresausblick an
- Evonik hebt Prognose 2026 auf 2,0 bis 2,2 Milliarden
- Q2 bereinigtes Ebitda 600 bis 650 Mio rund 23% mehr
- Freier Barmittelfluss Umwandlungsrate bei etwa 40 Prozent
ESSEN (dpa-AFX) - Der Spezialchemiekonzern Evonik hebt seine Prognose für das Geschäftsjahr 2026 nach einer guten Geschäftsentwicklung im zweiten Quartal an. Das Management rechnet nun mit einem bereinigten Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) zwischen 2,0 und 2,2 Milliarden Euro, wie das MDax-Unternehmen am Freitag in Essen mitteilte. Bisher standen hier 1,7 bis 2,0 Milliarden Euro auf dem Zettel. 2025 hatte Evonik ein bereinigtes operatives Ergebnis von rund 1,9 Milliarden Euro verbucht. Für den freien Barmittelfluss wird unverändert eine Umwandlungsrate von etwa 40 Prozent angestrebt. An der Börse notierte die Aktie zuletzt leicht im Plus.
Auf Basis vorläufiger Zahlen erwartet der Konzern für das zweite Quartal ein bereinigtes operatives Ergebnis (Ebitda) zwischen 600 und 650 Millionen Euro, was im Mittel 23 Prozent über dem Vorjahreswert von 509 Millionen Euro liege. Die Markterwartung liegt laut Angaben von Evonik bei rund 567 Millionen Euro./err/stk
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Evonik Industries Aktie
Die Evonik Industries Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,74 % und einem Kurs von 31.592 auf Ariva Indikation (26. Juni 2026, 12:09 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Evonik Industries Aktie um +8,29 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -7,35 %.
Die Marktkapitalisierung von Evonik Industries bezifferte sich zuletzt auf 7,49 Mrd..
Evonik Industries zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,9700 %.
Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 17,200EUR. Von den letzten 5 Analysten der Evonik Industries Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 14,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 20,000EUR was eine Bandbreite von -13,15 %/+24,07 % bedeutet.
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Morgen stellt sich die IR mal wieder live Fragen von Privatanlegern hier:
RAG-Stiftung begibt weitere Umtauschanleihe in Evonik-Aktien
Di, 09.06.26 08:16· Quelle: dpa-AFX
Bereits ausstehend seien drei Umtauschanleihen auf Evonik-Papiere über jeweils 500 Millionen Euro oder insgesamt 1,5 Milliarden Euro. Eine der Anleihen läuft kommende Woche aus. Die anderen beiden laufen bis 2029 beziehungsweise 2030. Die Evonik-Aktie hat sich im laufenden Jahr mit einem Anstieg von knapp 18 Prozent etwas von ihrem Rückgang die Jahre davor erholt.
Es sind nur Beiträge in deutscher Sprache zugelassen (sonst wird er beendet), sehr konsequent.