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    Evonik steigert operatives Ergebnis und hebt Jahresausblick an

    Für Sie zusammengefasst
    • Evonik hebt Prognose 2026 auf 2,0 bis 2,2 Milliarden
    • Q2 bereinigtes Ebitda 600 bis 650 Mio rund 23% mehr
    • Freier Barmittelfluss Umwandlungsrate bei etwa 40 Prozent
    Evonik steigert operatives Ergebnis und hebt Jahresausblick an
    Foto: nmann77 - stock.adobe.com

    ESSEN (dpa-AFX) - Der Spezialchemiekonzern Evonik hebt seine Prognose für das Geschäftsjahr 2026 nach einer guten Geschäftsentwicklung im zweiten Quartal an. Das Management rechnet nun mit einem bereinigten Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) zwischen 2,0 und 2,2 Milliarden Euro, wie das MDax-Unternehmen am Freitag in Essen mitteilte. Bisher standen hier 1,7 bis 2,0 Milliarden Euro auf dem Zettel. 2025 hatte Evonik ein bereinigtes operatives Ergebnis von rund 1,9 Milliarden Euro verbucht. Für den freien Barmittelfluss wird unverändert eine Umwandlungsrate von etwa 40 Prozent angestrebt. An der Börse notierte die Aktie zuletzt leicht im Plus.

    Auf Basis vorläufiger Zahlen erwartet der Konzern für das zweite Quartal ein bereinigtes operatives Ergebnis (Ebitda) zwischen 600 und 650 Millionen Euro, was im Mittel 23 Prozent über dem Vorjahreswert von 509 Millionen Euro liege. Die Markterwartung liegt laut Angaben von Evonik bei rund 567 Millionen Euro./err/stk

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Evonik Industries Aktie

    Die Evonik Industries Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,74 % und einem Kurs von 31.592 auf Ariva Indikation (26. Juni 2026, 12:09 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Evonik Industries Aktie um +8,29 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -7,35 %.

    Die Marktkapitalisierung von Evonik Industries bezifferte sich zuletzt auf 7,49 Mrd..

    Evonik Industries zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,9700 %.

    Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 17,200EUR. Von den letzten 5 Analysten der Evonik Industries Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 14,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 20,000EUR was eine Bandbreite von -13,15 %/+24,07 % bedeutet.





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