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    Neue Meme-Aktie

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    Wendy’s: Angebliche Millionen-Wette eines Reddit-Zockers sorgt für Furore!

    Wendy’s wird auf Reddit plötzlich zur Meme-Aktie. Zwischen „Diamond Hands“, Kaufparolen, Pleitewarnungen und angeblichen Mega-Wetten zeigt sich: Die Zocker sind bei der Wendy’s-Aktie zurück. Die Aktie fährt Achterbahn.

    Neue Meme-Aktie - Wendy’s: Angebliche Millionen-Wette eines Reddit-Zockers sorgt für Furore!
    Foto: DALLE (KI-Bild) - OpenAI

    Nach GameStop, AMC Entertainment und Beyond Meat haben die Reddit-Zocker nun Wendy’s im Visier. Die Aktie der strauchelnden US-Fastfoodkette legte zuletzt eine wahre Achterbahnfahrt hin. 

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    Für besonders viel Aufsehen sorgt ein Reddit-Post, in dem ein Nutzer eine 1,9-Millionen-US-Dollar-Wette auf die Aktie zeigt und behauptet: Wendy’s werde sich verdoppeln. Seine Begründung: Die Burgerkette sei fundamental leicht 18 US-Dollar je Aktie wert, extrem unterbewertet und gar keine Meme-Aktie, sondern ein "Deep Value Play".

    Die Community springt sofort an. "It’s not IF, it’s WHEN", schreibt ein Nutzer. Andere träumen von Short Squeeze, von Kursen bis 200 US-Dollar und feiern den Einsatz als genau den Wahnsinn, aus dem Meme-Aktien geboren werden.

    Doch zwischen Raketen-Emojis, Burger-Witzen und "Tendies"-Fantasien wächst auch Misstrauen. Einige Nutzer zweifeln an der Echtheit des Screenshots, andere verweisen auf die wilde Post-Historie des Traders. Wieder andere warnen, dass viele erst aufspringen, wenn der eigentliche Hype schon gelaufen ist. Genau darin liegt die Gefahr: Wendy’s ist auf Reddit nicht mehr nur eine Fast-Food-Aktie, sondern ein Internet-Event. Wer jetzt einsteigt, setzt nicht nur auf Fundamentaldaten, sondern auf FOMO, Gruppendruck und die Hoffnung, nicht der Letzte in der Schlange zu sein.

    In mehreren anderen Threads auf WallStreetBets überschlagen sich die Kommentare zur Burgerkette. Aus einer angeschlagenen Fast-Food-Aktie wird dort innerhalb weniger Stunden ein Meme-Spektakel – inklusive Aufmunterungsparolen, Galgenhumor und der großen Frage: Wird das wirklich der nächste GameStop-Moment?

    Der Ton ist typisch WallStreetBets. "Diamond hands, Leute! Wendy’s to the moon", schreibt ein Nutzer. Andere andere machen aus dem Restaurantbesuch eine Aktionärspflicht: Jeder solle vor der nächsten Bilanz einmal dort essen. Selbst der Werbeslogan "Always fresh never frozen" wird zur Börsenparole.

    Doch zwischen Burger-Witzen und Raketen-Fantasien blitzt Skepsis auf. Ein Nutzer verweist auf rund 4 Milliarden US-Dollar Schulden bei einer Marktkapitalisierung von etwa 1 Milliarde US-Dollar und nennt eine Pleite "eine wahrscheinliche Möglichkeit". Die Antwort aus der Community kommt prompt: McDonald’s habe noch viel mehr Schulden, trotzdem rede dort niemand von Insolvenz.

    Richtig heiß läuft die Stimmung, als der Handel wegen erhöhter Volatilität zeitweise gestoppt wird. "They don’t want us to save Wendy’s", lautet einer der meistbeachteten Kommentare. Ein anderer schreibt: "They can’t halt forever." Für viele Reddit-Zocker ist der Handelsstopp kein Warnsignal, sondern Treibstoff. Die Botschaft: Kaufen, halten, gegen die "Hedgies" kämpfen.

    Andere sehen genau darin die Gefahr. Wenn solche Spekulationen in Foren auftauchen, sei der Squeeze oft schon vorbei, warnt ein Nutzer. Noch deutlicher wird ein anderer: "It’s a pump and dump."

    Auch im Forum von wallstreet:ONLINE wird wild über die Wendys-Aktie diskutiert. 

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    Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion


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    Verfasst vonRedakteurFerdinand Hammer
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    Neue Meme-Aktie Wendy’s: Angebliche Millionen-Wette eines Reddit-Zockers sorgt für Furore! Wendy’s wird auf Reddit plötzlich zur Meme-Aktie. Zwischen „Diamond Hands“, Kaufparolen, Pleitewarnungen und angeblichen Mega-Wetten zeigt sich: Die Zocker sind bei der Wendy’s-Aktie zurück. Die Aktie fährt Achterbahn.
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