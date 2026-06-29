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    Schon über 4.400% im Plus

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    Kann der Speicherboom die Sandisk-Aktie noch weiter antreiben?

    Citigroup sieht für Sandisk dank des KI-getriebenen Speicherbooms weiteres Aufwärtspotenzial und hebt das 12-Monats-Kursziel deutlich an.

    Für Sie zusammengefasst
    Schon über 4.400% im Plus - Kann der Speicherboom die Sandisk-Aktie noch weiter antreiben?
    Foto: Jakub Porzycki - NurPhoto

    Nach Einschätzung der Citigroup dürfte auch Sandisk zu den größten Profiteuren des anhaltenden Booms im Speichermarkt zählen. Die Investmentbank bekräftigte ihre Kaufempfehlung und erhöhte sein 12-Monats-Kursziel von 2.025 auf 2.500 US-Dollar.

    Angebotsknappheit im NAND-Markt spielt Sandisk in die Karten

    Analystin Asiya Merchant verwies in einer Studie auf die außergewöhnlich starken Ergebnisse von Micron im dritten Geschäftsquartal 2026. Der Speicherchiphersteller habe sowohl beim Umsatz als auch beim Gewinn die Erwartungen des Marktes klar übertroffen. Ausschlaggebend seien insbesondere die angespannten Angebotsbedingungen im NAND-Markt sowie ein vorteilhafter Produktmix gewesen.

    Nach Einschätzung der Analystin dürfte Sandisk von genau diesen strukturellen Marktbedingungen profitieren. Das Unternehmen verfüge über einen nachhaltigen Wettbewerbsvorteil und könne seine Margen langfristig weiter verbessern. Zusätzlichen Rückenwind verspricht sich Citigroup vom wachsenden Geschäft mit Rechenzentren, das zunehmend einen größeren Anteil am Umsatzmix einnimmt.

     

    KI-Boom sorgt für massive Nachfrage nach Speicherchips

    Ein wesentlicher Treiber bleibt der Ausbau der weltweiten KI-Infrastruktur. Mit der rasanten Verbreitung generativer Künstlicher Intelligenz investieren die großen Hyperscaler Milliardenbeträge in neue Rechenzentren.

    Unternehmen wie Alphabet, Microsoft und Amazon planen zusammen Investitionen von rund 700 Milliarden US-Dollar in den Ausbau ihrer KI-Rechenzentren. Diese Investitionen erhöhen gleichzeitig den Bedarf an leistungsfähigen Speicherlösungen erheblich, da moderne KI-Modelle enorme Datenmengen verarbeiten und speichern müssen.

    Davon profitieren insbesondere Hersteller von NAND-Speichern, die eine zentrale Rolle bei Datenspeicherung und Hochleistungsrechnern spielen.

    Sandisk-Aktie setzt beeindruckende Rallye fort

    Die Börse honoriert diese Entwicklung bereits seit Monaten. Nach Daten von FactSet ist die Aktie von Sandisk innerhalb der vergangenen zwölf Monate um mehr als 4.400 Prozent gestiegen.

    Wall Street bleibt bullish

    Mit ihrer positiven Einschätzung steht die Citigroup nicht allein. Auch der breite Analystenkonsens an der Wall Street spricht weiterhin für Sandisk. Laut Daten von LSEG empfehlen 20 der insgesamt 23 Analysten, die das Unternehmen beobachten, die Aktie zum Kauf oder vergeben sogar ein "Strong Buy"-Rating.

    Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion


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    Verfasst vonRedakteurPascal Grunow
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