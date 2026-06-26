Autowerte schwach - Bericht über Stellenabbau hilft VW

VW will dem "Manager Magazin" zufolge in den kommenden Jahren den Stellenabbau mit der Streichung von bis zu 100.000 der aktuell rund 657.000 Stellen massiv verschärfen. Bisher war bis 2030 die Streichung von 50.000 Stellen geplant. VW könnte mittelfristig vier deutsche Werke schließen und die Kernmarke VW sowie die Komponententochter in eigene Gesellschaften ausgliedern, hieß es weiter. Auch Börsengänge einzelner Marken wären denkbar. Der Konzern bestätigte, an Plänen für eine zukünftige Neuaufstellung zu arbeiten, will sich vorerst aber nicht im Detail zu verschärften Sparplänen äußern. IG Metall und VW-Betriebsrat kritisierten die neuen Sparpläne.

FRANKFURT/PARIS (dpa-AFX) - Aktien aus der Autobranche haben am Freitag überwiegend mit dem Gesamtmarkt geschwächelt. Auf Vortagsniveau hielt sich nur Volkswagen (VW) nach einem Bericht über einen geplanten massiven Stellenabbau. Die Aktien stabilisierten sich weiter, nachdem sie am Mittwoch ein Tief seit dem Jahr 2010 markiert hatten.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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Seit Jahresbeginn haben die VW-Aktien gut ein Viertel ihres Werts eingebüßt. Auch die nationale Konkurrenz gehört 2026 zu den größten Verlierern im deutschen Leitindex. Mercedes-Benz büßten am Freitag nun nochmals 0,9 Prozent ein, bei BMW und der Porsche AG steigerte sich das Minus bis auf 2,2 Prozent. Auch europaweit schwächelte die Branche. In Paris zählten Valeo und Stellantis zu den größeren Verlierern.

Zum schwachen Branchenbild passte eine Studie des US-Analysehauses Bernstein Research, die sich mit der "elektrischen Revolution" in der globalen Autobranche beschäftigte. Eine Expertengruppe von Bernstein um den Analysten Stephen Reitman sieht die europäischen Hersteller und Zulieferer unter zunehmendem Druck, Verwerfungen zu antizipieren und zu meistern - quer durch Beschaffung, Produktion und Logistik. Die Herausforderung liege darin, sich weiterhin Relevanz auf dem Heimatmarkt zu sichern./gl/tih/jha/

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Volkswagen (VW) Vz Aktie Die Volkswagen (VW) Vz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,03 % und einem Kurs von 59,72 auf Tradegate (26. Juni 2026, 12:34 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Volkswagen (VW) Vz Aktie um -2,53 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -15,71 %. Die Marktkapitalisierung von Volkswagen (VW) Vz bezifferte sich zuletzt auf 15,75 Mrd.. Volkswagen (VW) Vz zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 6,3000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 6,0800 %. Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 111,57EUR. Von den letzten 7 Analysten der Volkswagen (VW) Vz Aktie empfehlen 5 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 100,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 131,00EUR was eine Bandbreite von +30,99 %/+71,60 % bedeutet.



