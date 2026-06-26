Diese Aktie steigert ihre Dividende stetig und zahlt jetzt eine saftige Ausschüttung

TF1 ist ein führender französischer TV- und Medienkonzern mit Free-TV-Sendern (TF1, TMC, TFX), Pay-TV, Streaming/Replay (MYTF1) und Werbevermarktung. Fokus auf Unterhaltung, Nachrichten, Serien, Sportrechte und Produktion (Newen). Starke Marktstellung im französischen TV-Werbemarkt. Wichtige Konkurrenten: France Télévisions, M6, Canal+, Netflix, Amazon. USP: hohe Reichweite, starke Marken, lokale Premium-Inhalte.

Dividenden & passives Einkommen: Mit Television Francaise 1 TF1 nachhaltige Einkommensströme aufbauen

Television Francaise 1 TF1 gilt als starker Dividendenzahler. Mit einer Rendite von +8,62 % und einem jährlichen Ausschüttungswachstum von +6,96 % zählt die Aktie zu den interessantesten Kandidaten für passives Einkommen. Bei einem KGV von 12,60 und einer akzeptablen Ausschüttungsquote wirkt die Bewertung solide.

Wer vor fünf Jahren in Television Francaise 1 TF1 investiert hat, konnte eine Gesamtrendite von -22,85 % erzielen. Die Aktie überzeugt mit einer stabilen Dividendenpolitik und einem nachhaltigen Wachstum, das Anlegern regelmäßige Erträge verspricht.

Television Francaise 1 TF1 verbindet Ertragskraft mit Disziplin. Das Unternehmen hat seine Dividende regelmäßig gesteigert und zahlt derzeit +8,62 %.

Mit +8,62 % Dividendenrendite bietet Television Francaise 1 TF1 ein attraktives Einkommensprofil. Die stetige Dividendensteigerung um durchschnittlich +6,96 % unterstreicht die Zuverlässigkeit des Geschäftsmodells.

Langfristige Anleger schätzen Television Francaise 1 TF1 für die Kombination aus Stabilität, Wachstum und Ausschüttungsstärke. Die Dividendenrendite liegt bei +8,62 %, das Kurs-Gewinn-Verhältnis bei moderaten 12,60.

Television Francaise 1 TF1 weißt eine Marktkapitalisierung von 1,39 Mrd. € aus. Mit einer Dividendenrendite von +8,62 % und einer konstanten Steigerung über mehrere Jahre bleibt der Titel ein Favorit unter Einkommensinvestoren.