Cashflow für Anleger
Diese Aktie steigert ihre Dividende stetig und zahlt jetzt eine saftige Ausschüttung
Dividendenjäger aufgepasst: Diese Aktie zahlt seit Jahren zuverlässig und steigert ihre Ausschüttung um +6,96 % jährlich. Ist das die perfekte Quelle für passives Einkommen?
TF1 ist ein führender französischer TV- und Medienkonzern mit Free-TV-Sendern (TF1, TMC, TFX), Pay-TV, Streaming/Replay (MYTF1) und Werbevermarktung. Fokus auf Unterhaltung, Nachrichten, Serien, Sportrechte und Produktion (Newen). Starke Marktstellung im französischen TV-Werbemarkt. Wichtige Konkurrenten: France Télévisions, M6, Canal+, Netflix, Amazon. USP: hohe Reichweite, starke Marken, lokale Premium-Inhalte.
Dividenden & passives Einkommen: Mit Television Francaise 1 TF1 nachhaltige Einkommensströme aufbauen
Television Francaise 1 TF1 gilt als starker Dividendenzahler. Mit einer Rendite von +8,62 % und einem jährlichen Ausschüttungswachstum von
+6,96 % zählt die Aktie zu den interessantesten Kandidaten für passives Einkommen. Bei einem KGV von 12,60 und einer akzeptablen Ausschüttungsquote
wirkt die Bewertung solide.
Wer vor fünf Jahren in Television Francaise 1 TF1 investiert hat, konnte eine Gesamtrendite von -22,85 % erzielen. Die Aktie überzeugt mit einer stabilen Dividendenpolitik und einem nachhaltigen Wachstum, das Anlegern regelmäßige Erträge verspricht.
Television Francaise 1 TF1 verbindet Ertragskraft mit Disziplin. Das Unternehmen hat seine Dividende regelmäßig gesteigert und zahlt derzeit +8,62 %.
Mit +8,62 % Dividendenrendite bietet Television Francaise 1 TF1 ein attraktives Einkommensprofil. Die stetige Dividendensteigerung um durchschnittlich +6,96 % unterstreicht die Zuverlässigkeit des Geschäftsmodells.
Langfristige Anleger schätzen Television Francaise 1 TF1 für die Kombination aus Stabilität, Wachstum und Ausschüttungsstärke. Die Dividendenrendite liegt bei +8,62 %, das Kurs-Gewinn-Verhältnis bei moderaten 12,60.
Television Francaise 1 TF1 weißt eine Marktkapitalisierung von 1,39 Mrd. € aus. Mit einer Dividendenrendite von +8,62 % und einer konstanten Steigerung über mehrere Jahre bleibt der Titel ein Favorit unter Einkommensinvestoren.
Television Francaise 1 TF1 Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 26.06.2026
Am heutigen Handelstag musste die Television Francaise 1 TF1 Aktie bisher deutliche Verluste verzeichnen und liegt mit -0,15 % im Minus. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?
Beispielrechnung für 6.000€ Euro Jahresdividende
Für eine jährliche Dividende von 6.000€ wird, bei einer Dividendenrendite von +8,62 %, eine Investition von etwa 69.606€ benötigt.
|Jahr
|Dividende je Aktie
|Veränderung YoY
|Rendite (%)
|2026
|0,630000
|+5,00 %
|+8,62 %
|2025
|0,600000
|+9,09 %
|+6,86 %
|2024
|0,550000
|+10,00 %
|+6,09 %
|2023
|0,50
|+11,11 %
|+5,77 %
|2022
|0,450000
|0,00 %
|+5,15 %
Warum Television Francaise 1 TF1 für passives Einkommen geeignet ist
- Attraktive Dividendenrendite: +8,62 %
- Stetiges Dividendenwachstum: +6,96 % durchschnittliches jährliches Ausschüttungswachstum
- Bewertung: KGV von 12,60
- Langfristiges Einkommenspotenzial: Regelmäßige Ausschüttungen
Television Francaise 1 TF1 Aktie Kursentwicklung
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|-4,08 %
|1 Monat
|-2,45 %
|3 Monate
|-5,67 %
|1 Jahr
|-23,05 %
Informationen zur Television Francaise 1 TF1 Aktie
Es gibt 211 Mio. Television Francaise 1 TF1 Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,39 Mrd. € wert.
Television Francaise 1 TF1 Aktie jetzt kaufen?
Ob die Television Francaise 1 TF1 Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Television Francaise 1 TF1 Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.