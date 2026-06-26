SMA Solar Technology Aktie mit kräftigem Kursplus - 26.06.2026

Einen ganz starken Börsentag erlebt die SMA Solar Technology Aktie. Mit einer Performance von +6,01 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die SMA Solar Technology Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -0,15 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 54,23€, mit einem Plus von +6,01 %. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

SMA Solar Technology entwickelt Wechselrichter, Energiemanagement- und Speicherlösungen für Photovoltaikanlagen (Privat, Gewerbe, Utility). Ziel ist effiziente Integration erneuerbarer Energien ins Stromnetz. Starke Position in Europa, globaler Player. Wichtige Wettbewerber: Huawei, Sungrow, Fronius, SolarEdge. USP: Technologieführerschaft, breites Portfolio, hohe Qualität, starke Service- und Systemkompetenz.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

In den letzten drei Monaten verzeichnete die SMA Solar Technology Aktie eine positive Entwicklung, was sich im heutigen Kursschub manifestiert.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die SMA Solar Technology Aktie damit um -7,08 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -23,23 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei SMA Solar Technology auf +49,91 %.

Der TecDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -1,12 % geändert.

SMA Solar Technology Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -7,08 % 1 Monat -23,23 % 3 Monate +28,49 % 1 Jahr +146,62 %

Informationen zur SMA Solar Technology Aktie

Stand: 26.06.2026, 13:00 Uhr

Es gibt 35 Mio. SMA Solar Technology Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,86 Mrd.EUR € wert.

So schlagen sich die Wettbewerber von SMA Solar Technology

ABB, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -2,46 %. Schneider Electric notiert im Minus, mit -2,15 %. Enphase Energy notiert im Minus, mit -2,90 %. SolarEdge verliert -2,19 %

SMA Solar Technology Aktie jetzt kaufen?

Ob die SMA Solar Technology Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur SMA Solar Technology Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

Schreibe Deinen Kommentar