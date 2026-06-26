Silberpreis
Silber mit Rally: +1,17 % in 24h auf 58,48 USD
Silberpreis legt +1,17 % zu und erreicht 58,48 USD. Die Rally beschleunigt sich.
Silber Kursentwicklung
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|-8,90 %
|1 Monat
|-24,35 %
|3 Monate
|-16,83 %
|1 Jahr
|+59,14 %
Angenommen, Sie hätten vor 5 Jahren 5.000USD in Silber gesteckt. Damals lag der Kurs bei 26,56230USD. Heute steht er bei 58,48USD. Das Investment wäre auf 11.008,6USD gewachsen – eine Steigerung von +120,17 %.
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Silber
Silber-Sentiment laut wallstreetONLINE: derzeit vorsichtig bis skeptisch. 14-Tage-Muster: negativ; Berichte thematisieren Abwärtsbewegungen und Korrekturen. Historisch führten ähnliche Rückgänge (1974, 2008) oft zu anschließenden starken Aufwärtsphasen. Technisch wird ein Rücksetzer bis ca. 50$ diskutiert. Fundamentale Debatten fokussieren auf Angebotsdefizit, Reserven und Minen-Dynamik; China-Margin-Anforderungen könnten Impuls geben. Forum: wallstreetONLINE.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Silber eingestellt.
Zur Silber Diskussion
Informationen zu Silber
Silber ist ein doppelfunktionales Edelmetall – Industriestoff und Wertspeicher zugleich. Kursbewegungen entstehen aus dem Zusammenspiel von Angebot, Nachfrage und Investorenstimmung.
ETCs auf Silber
|ETF
|Strategie
|Replikation
|Hebel
|TER
|Letzter Kurs
|Perf. %
|Long
|Vollständig
|1
|0,40
|324,20EUR
|+0,53 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,36
|114,18EUR
|+0,29 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,59
|228,22EUR
|+0,68 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,75
|298,26EUR
|+0,88 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,75
|83,40EUR
|+1,35 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,45
|476,72EUR
|+0,74 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,29
|340,02EUR
|+0,47 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,25
|68,88EUR
|+0,58 %
|Long
|1
|0,00
|114,05EUR
|+0,04 %
|Short
|Sampling
|1
|0,98
|9,302EUR
|-0,02 %
Ob ein Investment in Silber sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung von Silber berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Währungskursen können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition über Silber-ETCs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.