Silber mit Rally: +1,17 % in 24h auf 58,48 USD

+1,17 %

USD

Silber Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -8,90 % 1 Monat -24,35 % 3 Monate -16,83 % 1 Jahr +59,14 %

Mit einem Plus vonklettert der Silberpreis auf 58,48. Starke Nachfrage am Terminmarkt unterstützt die Aufwärtsbewegung, die aktuell keine Anzeichen von Schwäche zeigt.

Angenommen, Sie hätten vor 5 Jahren 5.000USD in Silber gesteckt. Damals lag der Kurs bei 26,56230USD. Heute steht er bei 58,48USD. Das Investment wäre auf 11.008,6USD gewachsen – eine Steigerung von +120,17 %.

🔍 wallstreetONLINE-Community zu Silber

Silber-Sentiment laut wallstreetONLINE: derzeit vorsichtig bis skeptisch. 14-Tage-Muster: negativ; Berichte thematisieren Abwärtsbewegungen und Korrekturen. Historisch führten ähnliche Rückgänge (1974, 2008) oft zu anschließenden starken Aufwärtsphasen. Technisch wird ein Rücksetzer bis ca. 50$ diskutiert. Fundamentale Debatten fokussieren auf Angebotsdefizit, Reserven und Minen-Dynamik; China-Margin-Anforderungen könnten Impuls geben. Forum: wallstreetONLINE.