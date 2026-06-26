🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsEvonik Industries AktievorwärtsNachrichten zu Evonik Industries

    Evonik überrascht

    893 Aufrufe 893 0 Kommentare 0 Kommentare

    Chemie-Schock: Warum Kunden plötzlich zu Evonik flüchten

    Evonik hebt nach starkem Quartal die Prognose an. Lieferengpässe in Asien treiben die Nachfrage, doch der Sonderboom könnte bald abflauen.

    Für Sie zusammengefasst
    Evonik überrascht - Chemie-Schock: Warum Kunden plötzlich zu Evonik flüchten
    Foto: Foto: Nico Kurth/dpa

    Lieferengpässe bei asiatischen Wettbewerbern veranlassen Kunden dazu, verstärkt auf Produkte des Spezialchemiekonzerns Evonik zurückzugreifen wie Reuters berichtet. Aufgrund der starken Geschäftsentwicklung im zweiten Quartal hebt das Unternehmen nun seine Prognose an. Für das zweite Halbjahr sieht der Konzern jedoch weiterhin Unsicherheiten. Evonik gab am Freitag auf Basis vorläufiger Zahlen bekannt, dass das Unternehmen für das zweite Quartal ein bereinigtes operatives Ergebnis (EBITDA) zwischen 600 Millionen Euro und 650 Millionen Euro erwartet.

    Dies entspricht einem Anstieg von 23 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert von 509 Millionen Euro, wie das Essener Unternehmen am Freitag mitteilte. Noch Anfang Mai hatte Evonik für das zweite Quartal mindestens 550 Millionen Euro prognostiziert. Für das erste Halbjahr wird das bereinigte operative Ergebnis somit 1,1 Milliarden Euro betragen. Evonik hob daher seine Prognose für das Geschäftsjahr 2026 an: Der Konzern erwartet nun ein bereinigtes EBITDA zwischen 2 Milliarden Euro und 2,2 Milliarden Euro, gegenüber der vorherigen Spanne von 1,7 Milliarden Euro bis 2 Milliarden Euro.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Evonik Industries AG!
    Long
    14,92€
    Basispreis
    1,12
    Ask
    × 14,57
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    17,11€
    Basispreis
    1,28
    Ask
    × 12,46
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Exklusiv für wallstreetONLINE-UserEröffnen Sie bis zum 30.06.2026 ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten Sie einen Anteil Ihrer Lieblingsaktie aus unserer Auswahl im Wert von 50 Euro geschenkt!

     

    Der neue Finanzvorstand Michael Rauch sagte: "Ein EBITDA von 600 bis 650 Millionen Euro ist in diesem Umfeld ein gutes Quartalsergebnis für Evonik. Wir müssen jedoch bedenken, dass ein Teil dieses Gewinns auf einmaligen Effekten beruht, die nicht von Dauer sein werden. Evonik profitiere von Lieferengpässen bei asiatischen Wettbewerbern, deren Rohstoffversorgung durch die Entwicklungen im Zusammenhang mit dem Iran-Krieg beeinträchtigt sei, hieß es weiter. "Diese günstige Situation dürfte sich im Laufe des Jahres abschwächen, sobald sich der globale Schiffsverkehr nach der Wiedereröffnung der Straße von Hormus normalisiert hat."

    Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

     

    Die Evonik Industries Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,12 % und einem Kurs von 16,03EUR auf Tradegate (26. Juni 2026, 13:14 Uhr) gehandelt.

    Markt-Updates und Hintergründe auch im Video- und Podcast-Format:
    wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei TikTok wallstreetONLINE bei Spotify wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei X

    Reports
    SpaceX-Hype zu teuer – Diese 5 Aktien bieten bessere Chancen
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurPaul Späthling
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Evonik überrascht Chemie-Schock: Warum Kunden plötzlich zu Evonik flüchten Evonik hebt nach starkem Quartal die Prognose an. Lieferengpässe in Asien treiben die Nachfrage, doch der Sonderboom könnte bald abflauen.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     