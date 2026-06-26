Evonik überrascht
Chemie-Schock: Warum Kunden plötzlich zu Evonik flüchten
Evonik hebt nach starkem Quartal die Prognose an. Lieferengpässe in Asien treiben die Nachfrage, doch der Sonderboom könnte bald abflauen.
- Evonik hebt Prognose nach starkem zweiten Quartal
- Lieferengpässe in Asien stärken Evonik Nachfrage
- Sonderboom durch Einmaleffekte dürfte bald abflauen
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Lieferengpässe bei asiatischen Wettbewerbern veranlassen Kunden dazu, verstärkt auf Produkte des Spezialchemiekonzerns Evonik zurückzugreifen wie Reuters berichtet. Aufgrund der starken Geschäftsentwicklung im zweiten Quartal hebt das Unternehmen nun seine Prognose an. Für das zweite Halbjahr sieht der Konzern jedoch weiterhin Unsicherheiten. Evonik gab am Freitag auf Basis vorläufiger Zahlen bekannt, dass das Unternehmen für das zweite Quartal ein bereinigtes operatives Ergebnis (EBITDA) zwischen 600 Millionen Euro und 650 Millionen Euro erwartet.
Dies entspricht einem Anstieg von 23 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert von 509 Millionen Euro, wie das Essener Unternehmen am Freitag mitteilte. Noch Anfang Mai hatte Evonik für das zweite Quartal mindestens 550 Millionen Euro prognostiziert. Für das erste Halbjahr wird das bereinigte operative Ergebnis somit 1,1 Milliarden Euro betragen. Evonik hob daher seine Prognose für das Geschäftsjahr 2026 an: Der Konzern erwartet nun ein bereinigtes EBITDA zwischen 2 Milliarden Euro und 2,2 Milliarden Euro, gegenüber der vorherigen Spanne von 1,7 Milliarden Euro bis 2 Milliarden Euro.
Der neue Finanzvorstand Michael Rauch sagte: "Ein EBITDA von 600 bis 650 Millionen Euro ist in diesem Umfeld ein gutes Quartalsergebnis für Evonik. Wir müssen jedoch bedenken, dass ein Teil dieses Gewinns auf einmaligen Effekten beruht, die nicht von Dauer sein werden. Evonik profitiere von Lieferengpässen bei asiatischen Wettbewerbern, deren Rohstoffversorgung durch die Entwicklungen im Zusammenhang mit dem Iran-Krieg beeinträchtigt sei, hieß es weiter. "Diese günstige Situation dürfte sich im Laufe des Jahres abschwächen, sobald sich der globale Schiffsverkehr nach der Wiedereröffnung der Straße von Hormus normalisiert hat."
Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion
Die Evonik Industries Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,12 % und einem Kurs von 16,03EUR auf Tradegate (26. Juni 2026, 13:14 Uhr) gehandelt.