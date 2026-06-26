Chemie-Schock: Warum Kunden plötzlich zu Evonik flüchten

Lieferengpässe bei asiatischen Wettbewerbern veranlassen Kunden dazu, verstärkt auf Produkte des Spezialchemiekonzerns Evonik zurückzugreifen wie Reuters berichtet. Aufgrund der starken Geschäftsentwicklung im zweiten Quartal hebt das Unternehmen nun seine Prognose an. Für das zweite Halbjahr sieht der Konzern jedoch weiterhin Unsicherheiten. Evonik gab am Freitag auf Basis vorläufiger Zahlen bekannt, dass das Unternehmen für das zweite Quartal ein bereinigtes operatives Ergebnis (EBITDA) zwischen 600 Millionen Euro und 650 Millionen Euro erwartet.

Dies entspricht einem Anstieg von 23 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert von 509 Millionen Euro, wie das Essener Unternehmen am Freitag mitteilte. Noch Anfang Mai hatte Evonik für das zweite Quartal mindestens 550 Millionen Euro prognostiziert. Für das erste Halbjahr wird das bereinigte operative Ergebnis somit 1,1 Milliarden Euro betragen. Evonik hob daher seine Prognose für das Geschäftsjahr 2026 an: Der Konzern erwartet nun ein bereinigtes EBITDA zwischen 2 Milliarden Euro und 2,2 Milliarden Euro, gegenüber der vorherigen Spanne von 1,7 Milliarden Euro bis 2 Milliarden Euro.