Plötzlich ganz oben: Alle wollen diesen ETF-Aufsteiger

Egal ob privater Nutzer, kleines Unternehmen, Behörde oder globaler Konzern: Das Risiko von Cyberattacken ist mittlerweile allgegenwärtig und stellt eine reale Gefahr für finanzielle Einbußen, Datenverlust oder auch Reputationsschäden dar. Viele rüsten daher auf: Wie das Datenportal Statista darlegt, wird der Cybersecurity-Markt 2026 voraussichtlich einen Umsatz von weltweit rund 197,42 Milliarden Euro erwirtschaften. Laut Prognose könnte der Umsatz im Zeitraum 2026 bis 2030 eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (CAGR) von 5,79 Prozent verzeichnet. Im Jahr 2030 ergäbe sich damit ein prognostiziertes Marktvolumen von 248,53 Milliarden Euro. Regional entfiele der größte Anteil demnach auf die USA.

Unternehmen wie Broadcom, CrowdStrike, Palo Alto oder Cisco dürften zu den Profiteuren dieser Entwicklung zählen. Wer sich Cybersecurity-Aktien nicht solo ins Depot legen, sondern lieber gleich in die ganze Branche investieren möchte, findet auch entsprechende ETFs am Markt.

Sehr beliebt und im Juni bislang ganz weit oben in den Top-Sellern ist der First Trust Nasdaq Cybersecurity UCITS ETF (ISIN: IE00BF16M727). Im Index, der hier physikalisch – also direkt und vollständig – nachgebildet wird, befinden sich Unternehmen aus der Cybersecurity-Branche. Neben den bereits genannten zum Beispiel auch Cloudflare, Fortinet und Datadog.

Wichtige Eckdaten zum First Trust Nasdaq Cybersecurity UCITS ETF

Die jährlichen Gesamtkosten fallen mit 0,60 Prozent moderat aus, wenn auch nicht ganz günstig. Wichtig zu wissen: Dividendenerträge werden hier nicht regelmäßig ausgeschüttet, sondern direkt reinvestiert (thesauriert). Der ETF kann als Einmalanlage gekauft werden, Sparpläne sind nicht möglich. Das Interesse an dem im Mai 2020 aufgelegten Branchen-ETF ist groß: Bislang liegt das Fondsvolumen laut Factsheet bei stolzen 1,60 Milliarden US-Dollar (Stand: 29. Mai 2026). Basiswährung sind USD.

Die Performance kann sich sehen lassen

Wie der 5-Jahres-Chart zeigt, weist der Kursverlauf zunächst einige Korrekturen auf – zuletzt ging es aber deutlich nach oben.

5 Jahre, Zeitraum: 26.06.2021 bis 26.06.2026, Quelle: wallstreetONLINE. Wertentwicklungen der Vergangenheit sind keine Garantie für künftige Erträge.

Für wen ist der First Trust Nasdaq Cybersecurity UCITS ETF geeignet?

Wer branchenweit von den Entwicklungen im dynamischen Cybersicherheitsbereich profitieren und insbesondere die wichtigen amerikanischen Player abdecken möchte, könnte sich den ETF näher ansehen. Das Portfolio beinhaltet 40 Positionen – man sollte allerdings immer bedenken, dass man sich hier innerhalb derselben Branche bewegt. Bestimmte Marktentwicklungen, politische oder rechtliche Vorgabe können sich somit schnell auswirken. Branchen-ETFs sollten daher immer nur als Beimischung zu einem breit gestreuten Portfolio gekauft werden. Und, auch dies ist eine Faustregel: Mit einem ETF bewegt man sich immer mit dem Markt, Outperformance ist hier nicht möglich.

Und die Risiken?

Man sollte bedenken, dass man sich mit diesem ETF in einer sich rasch wandelnden Technologie-Sparte mit kurzen Produktzyklen und starker Konkurrenz engagiert. Darauf weist auch der Anbieter hin. Weiter aufgeführt werden zum Beispiel harter preislicher Wettbewerb, geringe Gewinnmargen und möglicher Verlust von Patenten/Copyrights. Anleger sollten solche typischen Branchenrisiken vorab einkalkulieren und darüber hinaus bedenken, dass eine positive Wertentwicklung in der Vergangenheit nicht einfach in die Zukunft fortgeschrieben werden kann. Aktienmarkttypische Schwankungen und Verlustrisiken sollten immer mitbedacht werden.

Die Verkaufsunterlagen zu diesem ETF finden sich in deutscher und/oder englischer Sprache in der SMARTBROKER+ App auf der entsprechenden Profilseite unter dem Info-Tab.

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Disclaimer

Ausdrücklich weist die Smartbroker AG darauf hin, dass ein Investment in Wertpapiere und sonstige Finanzinstrumente im Sinne des WpHG grundsätzlich mit erheblichen Chancen und Risiken (Preis-, Markt-, Währungs-, Volatilitäts-, Bonitäts- und sonstigen Risiken) verbunden ist und ein Totalverlust des investierten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Die Smartbroker AG empfiehlt deshalb jedem Leser und jeder Leserin sich vor einer Anlageentscheidung intensiv mit den Chancen und allen Risiken auseinander zu setzen und sich umfassend zu informieren. Sämtliche verwendeten Wertentwicklungsangaben, sei es für die Vergangenheit oder im Sinne einer Prognose bzw. Einschätzung sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse bzw. Wertentwicklungen. Die hier angebotenen Beiträge dienen ausschließlich der Information und stellen keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlungen dar. Alle Informationen sind sorgfältig zusammengetragen, haben jedoch keinen Anspruch auf Vollständigkeit und sind unverbindlich sowie ohne Gewähr. Des Weiteren dient die Bereitstellung der Information nicht als Rechtsberatung, Steuerberatung oder wertpapierbezogene Beratung und ersetzt diese nicht. Eine an den persönlichen Verhältnissen des Kunden ausgerichtete Anlageempfehlung, insbesondere in der Form einer individuellen Anlageberatung, der individuellen steuerlichen Situation und unter Einbeziehung allgemeiner sowie objektspezifischer Grundlagen, Chancen und Risiken, erfolgt ausdrücklich nicht.