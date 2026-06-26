Apple erlebt den schlimmsten Tag seit über einem Jahr

Lag vormals der Einstiegspreis für das MacBook Neo bei 599 US-Dollar, so wurde er auf 699 US-Dollar angehoben.

Was war geschehen? Der Smartphonehersteller hatte Preiserhöhungen für MacBooks und iPads angekündigt, um den stark gestiegenen Komponentenkosten entgegenzuwirken.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Das MacBook Air, MacBook Pro, iPad Air und iPad Pro erfuhren jeweils Preiserhöhungen von mehr als 150 US-Dollar. Diese Maßnahme betrifft nicht Apples wichtigsten Verkaufsschlager, das iPhone.

Speicherhersteller wie Micron haben in den letzten Monaten Aufträge von KI-Chipherstellern wie Nvidia priorisiert.

"Wir haben noch nie einen derart schnellen und starken Anstieg der Komponentenpreise erlebt", erklärte Apple in einer öffentlichen Stellungnahme am Donnerstag. "Bisher haben wir unsere Kunden vor diesen Preiserhöhungen geschützt, aber wir sind nun an einem Punkt angelangt, an dem wir die Preise für eine Reihe von Produkten anheben müssen, darunter auch heute die Preiserhöhungen für iPad und Mac."

Apple erklärte bereits im April, dass die vorhandenen Lagerbestände dazu beigetragen hätten, die Bruttomargen über den Erwartungen der Wall Street zu halten, dass aber die steigenden Speicherkosten bis Ende des Monats spürbar werden würden und die Rentabilität voraussichtlich leicht sinken werde.

Von den Preisserhöhungen sind auch deutsche Kunden betroffen. Händler können die Restbestände noch günstiger verkaufen.

Aufgrund der Nachricht vom Donnerstag sackte die Apple-Aktie um gut 7 Prozent ab. Im frühen Handel am Freitag zeigen sich die Papiere aber wieder erholt, mit einem leichten Plus von rund 0,2 Prozent.

Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

Die Apple Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,08 % und einem Kurs von 242,1EUR auf Tradegate (26. Juni 2026, 13:58 Uhr) gehandelt.

So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 254,10 $ , was einem Rückgang von -8,44% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Vontobel Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer

SpaceX-Hype zu teuer – Diese 5 Aktien bieten bessere Chancen Jetzt Report kostenlos herunterladen!