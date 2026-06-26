Nach Preiserhöhung
Apple erlebt den schlimmsten Tag seit über einem Jahr
Die Aktien von Apple erlitten am Donnerstag ihren größten Kursverlust seit über einem Jahr und brachen um mehr als 7 Prozent ein.
- Apple erhöht MacBook- und iPad-Preise wegen Kosten
- Apple-Aktie fiel über 7 Prozent und erholte sich
- Speicherhersteller priorisieren KI-Kunden, belasten Preise
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Was war geschehen? Der Smartphonehersteller hatte Preiserhöhungen für MacBooks und iPads angekündigt, um den stark gestiegenen Komponentenkosten entgegenzuwirken.
Lag vormals der Einstiegspreis für das MacBook Neo bei 599 US-Dollar, so wurde er auf 699 US-Dollar angehoben.
Das MacBook Air, MacBook Pro, iPad Air und iPad Pro erfuhren jeweils Preiserhöhungen von mehr als 150 US-Dollar. Diese Maßnahme betrifft nicht Apples wichtigsten Verkaufsschlager, das iPhone.
Speicherhersteller wie Micron haben in den letzten Monaten Aufträge von KI-Chipherstellern wie Nvidia priorisiert.
"Wir haben noch nie einen derart schnellen und starken Anstieg der Komponentenpreise erlebt", erklärte Apple in einer öffentlichen Stellungnahme am Donnerstag. "Bisher haben wir unsere Kunden vor diesen Preiserhöhungen geschützt, aber wir sind nun an einem Punkt angelangt, an dem wir die Preise für eine Reihe von Produkten anheben müssen, darunter auch heute die Preiserhöhungen für iPad und Mac."
Apple erklärte bereits im April, dass die vorhandenen Lagerbestände dazu beigetragen hätten, die Bruttomargen über den Erwartungen der Wall Street zu halten, dass aber die steigenden Speicherkosten bis Ende des Monats spürbar werden würden und die Rentabilität voraussichtlich leicht sinken werde.
Von den Preisserhöhungen sind auch deutsche Kunden betroffen. Händler können die Restbestände noch günstiger verkaufen.
Aufgrund der Nachricht vom Donnerstag sackte die Apple-Aktie um gut 7 Prozent ab. Im frühen Handel am Freitag zeigen sich die Papiere aber wieder erholt, mit einem leichten Plus von rund 0,2 Prozent.
Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion
Die Apple Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,08 % und einem Kurs von 242,1EUR auf Tradegate (26. Juni 2026, 13:58 Uhr) gehandelt.