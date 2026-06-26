JEFFERIES stuft Evonik auf 'Buy'
Foto: Siarhei - 356130783
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Evonik mit einem Kursziel von 20 Euro auf "Buy" belassen. Der Mittelpunkt der erhöhten Spanne für das bereinigte operative Ergebnisziel 2026 liege etwas über dem Konsens, aber leicht unter ihrer Schätzung, schrieb Helena Xu am Freitagmittag nach Vorabzahlen. Die durch den Nahost-Krieg bedingte Sonderkonjunktur dürfte zwar abflauen, im Bereich der Vorprodukte für Tiernahrung rechne Evonik mit anhaltendem Momentum im dritten Quartal./rob/ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.06.2026 / 06:13 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.06.2026 / 06:13 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.06.2026 / 06:13 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.06.2026 / 06:13 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Evonik Industries Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,06 % und einem Kurs von 16,02EUR auf Tradegate (26. Juni 2026, 13:25 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JEFFERIES
Analyst: Helena Xu
Analysiertes Unternehmen: Evonik
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 20
Kursziel alt: 20
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Helena Xu
Analysiertes Unternehmen: Evonik
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 20
Kursziel alt: 20
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