JEFFERIES stuft Aumovio auf 'Hold'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Aumovio mit einem Kursziel von 43,20 Euro auf "Hold" belassen. Der Umsatz des zweiten Quartals dürfte auf Höhe des ersten liegen, schrieb Vanessa Jeffriess am Freitag nach verschiedenen Veranstaltungen mit Verantwortlichen des Autozulieferers. Die Geschäftstrends dürften wenig überraschen. Gerade das Thema Speicherchips sei aber zuletzt wieder groß geworden./rob/ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.06.2026 / 05:14 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.06.2026 / 05:14 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.06.2026 / 05:14 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.06.2026 / 05:14 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die AUMOVIO Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,79 % und einem Kurs von 35,70EUR auf Tradegate (26. Juni 2026, 13:01 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JEFFERIES
Analyst: Vanessa Jeffriess
Analysiertes Unternehmen: Aumovio
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 43,20
Kursziel alt: 43,20
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Vanessa Jeffriess
Analysiertes Unternehmen: Aumovio
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 43,20
Kursziel alt: 43,20
Währung: EUR
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