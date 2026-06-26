JEFFERIES stuft Aumovio auf 'Hold'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Aumovio mit einem Kursziel von 43,20 Euro auf "Hold" belassen. Der Umsatz des zweiten Quartals dürfte auf Höhe des ersten liegen, schrieb Vanessa Jeffriess am Freitag nach verschiedenen Veranstaltungen mit Verantwortlichen des Autozulieferers. Die Geschäftstrends dürften wenig überraschen. Gerade das Thema Speicherchips sei aber zuletzt wieder groß geworden./rob/ag/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 26.06.2026 / 05:14 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.06.2026 / 05:14 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die AUMOVIO Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,79 % und einem Kurs von 35,70EUR auf Tradegate (26. Juni 2026, 13:01 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Vanessa Jeffriess

Analysiertes Unternehmen: Aumovio

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 43,20

Kursziel alt: 43,20

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

