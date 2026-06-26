Jahrelang hinter Micron: Jetzt könnte SK Hynix die Lücke schließen

Der südkoreanische Speicherchip-Hersteller SK Hynix will mit einer milliardenschweren Notierung in den USA seine internationale Investorenbasis ausbauen. Analysten der HSBC erwarten, dass der Schritt den Börsenwert des Unternehmens spürbar steigern könnte.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Aus jüngsten Börsenunterlagen geht hervor, dass SK Hynix American Depositary Receipts an der Nasdaq platzieren will. Das Unternehmen strebt dabei ein Emissionsvolumen von rund 29 Milliarden US-Dollar an. Die Hinterlegungsscheine wurden zunächst mit 255.000 Südkoreanischen Won (KRW) beziehungsweise etwa 166 US-Dollar je Anteilsschein bewertet. Der endgültige Preis kann sich bis zum Börsengang noch ändern.

HSBC bewertet die geplante US-Notierung als wichtigen Kurstreiber. Die Analysten rechnen mit einer Prämie von 20 Prozent auf die Bewertung des Unternehmens. Damit könnte sich SK Hynix dem US-Konkurrenten Micron Technology annähern, der nach Einschätzung der Bank über Jahre hinweg deutlich höher bewertet wurde.

Nach Angaben von HSBC notierte Micron in den vergangenen 13 Jahren im Durchschnitt mit einem Bewertungsaufschlag von 35 Prozent gegenüber SK Hynix. Als Gründe nennen die Analysten einen besseren Zugang zu US-Investoren, eine stärker aktionärsfreundliche Ausrichtung und eine höhere Sensitivität der Aktie gegenüber Marktentwicklungen.

Höheres Kursziel nach US-Börsengang

Die Bank berücksichtigt die bevorstehende Nasdaq-Notierung nun in ihrer Bewertung. Das bisher angesetzte Kurs-Buchwert-Verhältnis wurde entsprechend angehoben. Gleichzeitig erhöhte HSBC das Kursziel für die Aktie von 2,9 Millionen KRW auf 4 Millionen KRW (2.282,30 Euro). Zum Börsenschloss in Südkorea notierte die Aktie mit einem Minus von 8,36 Prozent bei 2,673 Millionen KRW (Stand 8:30 Uhr MESZ)

KI-Nachfrage stützt die Branche

Die Aktie von SK Hynix bleibt allerdings schwankungsanfällig. Nachdem das Papier am Donnerstag um mehr als 12 Prozent gestiegen war, verlor es am Freitag im Zuge eines weltweiten Ausverkaufs von Technologiewerten rund 8 Prozent.

Für Rückenwind sorgten zuletzt auch die besser als erwarteten Quartalszahlen des US-Konzerns Micron. Analysten sehen darin ein weiteres Signal, dass der Markt für KI-Speicherchips weiterhin von einem knappen Angebot geprägt ist.

"Dies ist ein sehr positiver Anhaltspunkt für SK Hynix, das genau denselben Marktdynamiken ausgesetzt ist", sagte Rolf Bulk, Leiter des Bereichs Halbleiter und Infrastruktur bei der Futurum Group, gegenüber CNBC. Er verweist damit auf die vergleichbaren Marktbedingungen, von denen beide Unternehmen profitieren.

Milliardenemission für globale Expansion

SK Hynix teilte in einer Pflichtmitteilung mit, 17,79 Millionen neue Aktien mit einem Gesamtwert von 45,45 Billionen Won beziehungsweise 29,65 Milliarden US-Dollar ausgeben zu wollen. Der Handelsstart an der Nasdaq ist derzeit für den 10. Juli vorgesehen. Das Datum könne sich jedoch noch ändern.

Das Unternehmen erwartet, durch die Notierung neue Investoren zu gewinnen und dadurch eine angemessenere Bewertung seiner tatsächlichen Unternehmensstärke zu erreichen. Zudem wolle man die Präsenz in den Vereinigten Staaten ausbauen. "Wir gehen davon aus, dass wir unsere Stellung als globales Unternehmen stärken können, indem wir unsere Präsenz in den Vereinigten Staaten, dem Zentrum der technologischen Innovation im Bereich der KI, ausbauen", erklärte SK Hynix in der Mitteilung.

Autorin: Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

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