Deep Sea Minerals Corp. bezieht Stellung zu Reuters-Headline und stellt Status seines Explorationsantrags bei der NOAA klar

Vancouver, British Columbia – 26. Juni 2026 / IRW-Press / Deep Sea Minerals Corp. (CSE: SEAS) (OTCQB: DSEAF) (FWB: X450) („Deep Sea Minerals“ oder das „Unternehmen“) – ein Explorations- und Erschließungsunternehmen, das sich auf die Weiterentwicklung von Projekten für kritische Mineralien aus der Tiefsee konzentriert – reagiert mit der nachfolgenden Stellungnahme auf eine am 22. Juni 2026 veröffentlichte Headline der Nachrichtenagentur Reuters, in der berichtet wird, es wäre keine Explorationsgenehmigung erteilt worden und der Antrag des Unternehmens durchlaufe noch das behördliche Prüfverfahren.

Das Unternehmen ist der Ansicht, dass diese Überschrift ohne weiteren Kontext für Verwirrung bei den Marktteilnehmern hinsichtlich des Antragsstatus gesorgt hat. Deep Sea Minerals bestätigt, dass sein Antrag nicht abgelehnt, verweigert, zurückgewiesen oder zurückgezogen wurde. Vielmehr ist der Antrag im Rahmen des entsprechenden behördlichen Prüfverfahrens weiterhin aktiv.

Das Unternehmen bestätigt außerdem, dass sein Antrag erfolgreich das Stadium der weitgehenden Konformität durchlaufen hat. Dies ist ein bedeutender verfahrenstechnischer Meilenstein auf dem Behördenweg über die NOAA, der darauf hindeutet, dass der Antrag die wesentlichen Schwellenwertanforderungen im Hinblick auf Vollständigkeit und Konformität erfüllt hat. Nach Erreichen der weitgehenden Konformität erlangt das Unternehmen eine Vorrangstellung hinsichtlich der im Rahmen des Verfahrens beantragten Konzession und festigt damit seine Position im Genehmigungsverfahren. Die weitgehende Konformität stellt zwar keine endgültige Genehmigung einer Explorationslizenz dar, ist aber ein wichtiger Schritt im normalen Ablauf des Antragsverfahrens.

Deep Sea Minerals richtet seine Bemühungen nun auf das Erreichen der vollständigen Konformität und steht weiterhin in konstruktivem Austausch mit den zuständigen Regulierungsbehörden, während der Antrag die verbleibenden Begutachtungsphasen durchläuft. Das Unternehmen hält nach wie vor an seinem Ziel fest, die endgültige Genehmigung des Antrags auf Ausstellung einer Explorationslizenz über das formelle Behördenverfahren bei der NOAA zu erwirken.

„Jüngste Medienkommentare haben den falschen Eindruck entstehen lassen, unser Antrag auf Ausstellung einer Explorationslizenz sei zurückgewiesen worden“, erklärt James Deckelman, Chief Executive Officer von Deep Sea Minerals Corp. „Das ist nicht der Fall. Unser Antrag ist weiterhin aktiv, hat die Prüfung der weitgehenden Konformität bestanden und durchläuft nun die nächsten Phasen des Behördenverfahrens. Wir konzentrieren uns darauf, auch die noch verbleibenden Anforderungen zu erfüllen und in weiterer Folge die vollständige Konformität und die endgültige Bewilligung unseres Antrags zu erreichen.“

Das Unternehmen ist sich der Bedeutung einer klaren und präzisen Offenlegung gegenüber den Aktionären und Marktteilnehmern bewusst, insbesondere wenn unvollständige Schlagzeilen die Wahrnehmung der Anleger beeinflussen könnten. Deep Sea Minerals wird weiterhin gegebenenfalls neue Informationen bereitstellen und dabei die geltenden Wertpapiergesetze und Offenlegungspflichten einhalten.

Aktuelles aus dem Unternehmen

Des Weiteren gibt das Unternehmen mit Freude die Bestellung von Herrn Jeremy Perez, CPA, zu einem zusätzlichen unabhängigen Direktor des Unternehmens bekannt. Die Bestellung ist mit 25. Juni 2026 in Kraft getreten.

Herr Perez wird im Board of Directors des Unternehmens die Rolle des Vorsitzenden im Prüfungsausschuss übernehmen. Das Unternehmen ist überzeugt, dass Herr Perez mit seiner Erfahrung auf dem Gebiet der Wirtschaftsprüfung und -beratung von börsennotierten Unternehmen, einschließlich seiner Erfahrungen mit Unternehmen, die an wichtigen kanadischen und US-amerikanischen Märkten notiert sind, das Unternehmen in den Bereichen Governance, Finanzaufsicht, Finanzberichterstattung sowie in Bezug auf die Agenden des Prüfungsausschusses bestmöglich unterstützen wird. Seine Ernennung unterstützt zudem die kontinuierliche Verbesserung der Zusammensetzung des Prüfungsausschusses und Überwachung der Finanzberichterstattung im Zusammenhang mit dem bereits vom Unternehmen eingereichten Antrag auf Notierung seiner Wertpapiere an der Nasdaq sowie den weitergesteckten Unternehmens-, Regulierungs- und Kapitalmarktzielen.

Jeremy Perez hat als Chartered Professional Accountant über 15 Jahre Erfahrung auf dem Gebiet der Wirtschaftsprüfung und -beratung, und bereichert das Board von Deep Sea Minerals Corp. mit seinen profunden Kenntnissen der Kapitalmärkte und des Sektors der Junior-Rohstoffunternehmen.

Herr Perez war bei führenden Wirtschaftsprüfungskanzleien wie Deloitte und Crowe MacKay LLP tätig und konnte umfangreiche Erfahrungen in privaten und börsennotierten Unternehmen jeglicher Größe sammeln, darunter auch Unternehmen mit einem Listing an der NYSE, TSX Venture Exchange, Canadian Securities Exchange und am OTCBB. Sein besonderes Augenmerk gilt den Sektoren Junior-Bergbau, Umwelttechnik, Technik, Medien und Telekommunikation.

Herr Perez kann auf eine berufliche Karriere mit einer beachtlichen Erfolgsbilanz in komplexen fachlichen Rechnungslegungsfragen nach IFRS, U.S. GAAP und ASPE zurückblicken. Durch seine weitreichenden Erfahrungen in Bezug auf die Anforderungen an die Finanzberichterstattung verfügt Herr Perez über profunde Kenntnisse der für börsennotierte Unternehmen geltenden Offenlegungspflichten.

Herr Perez hat ein Bachelorstudium (BSSc) mit Hauptfach Wirtschaftswissenschaften und Nebenfach Betriebswirtschaft an der University of Victoria absolviert und seinen CPA-Titel über die Chartered Professional Accountants of British Columbia erhalten.

Das Unternehmen hat den Prüfungsausschuss seines Board of Directors neu konstituiert und mit den Herren Jeremy Perez (Chair), Geoff Balderson und Anthony Zelen besetzt.

ÜBER DEEP SEA MINERALS CORP.

Deep Sea Minerals Corp. ist ein Unternehmen, das sich mit der Exploration und Erschließung von Meeresbodenmineralien befasst und dessen Hauptaugenmerk auf die Bewertung von Möglichkeiten zur Sicherung der zukünftigen Versorgung mit kritischen Mineralien durch den Erwerb, die Exploration und die Erschließung von Tiefsee-Mineralvorkommen gerichtet ist.

Die Strategie des Unternehmens ist auf die Identifizierung von Jurisdiktionen und geologischen Gegebenheiten mit potenziellem Vorkommen von polymetallischen Knollensystemen fokussiert, die bekanntermaßen Kombinationen von Metallen enthalten, die für die Verteidigung, die industrielle Fertigung, die Infrastruktur für saubere Energie, fortschrittliche Elektronik und Lieferketten im Bereich der künstlichen Intelligenz relevant sein könnten. Diese Meeresbodenressourcen stellen einen weitestgehend unerschlossenen Teil der globalen Mineralversorgung dar und rücken weltweit immer mehr ins Zentrum politischer, wissenschaftlicher und regulatorischer Aufmerksamkeit.

Im Rahmen dieses Prozesses hat das Unternehmen erste Gespräche mit ausgewählten Regierungen und Behörden im Pazifikraum aufgenommen, um potenzielle Wege für zukünftige Explorationsinitiativen zu prüfen, vorbehaltlich der geltenden internationalen, nationalen und umweltrechtlichen Rahmenbedingungen.

Weitere Informationen finden Sie auf der Website des Unternehmens: https://www.deepseamineralscorp.com

SOZIALE MEDIEN

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IM NAMEN DES BOARDS

“James A. Deckelman”

James A. Deckelman, Chief Executive Officer

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

James A. Deckelman

Chief Executive Officer

Tel.: 1-281-467-1279

E-Mail: info@deepseamineralscorp.com

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Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen (zusammen die „zukunftsgerichteten Aussagen“), die sich auf die aktuellen Erwartungen und Einschätzungen des Unternehmens hinsichtlich zukünftiger Ereignisse beziehen. In einigen Fällen lassen sich diese zukunftsgerichteten Aussagen an Begriffen oder Formulierungen wie „könnte“, „dürfte“, „wird“, „erwarten“, „voraussehen“, „schätzen“, „beabsichtigen“, „planen“, „anzeigen“, „anstreben“, „glauben“, „vorhersagen“ oder „wahrscheinlich“ bzw. durch die negativen oder grammatikalischen Varianten dieser Begriffe oder durch andere ähnliche Ausdrücke identifizieren, die dazu dienen, zukunftsgerichtete Aussagen zu kennzeichnen, obwohl nicht alle zukunftsgerichteten Aussagen solche Wörter enthalten. Zu den in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen gehören unter anderem Aussagen über den Zeitpunkt und den Erhalt der behördlichen Genehmigung für den Aktiensplit, die Pläne, Ziele und Strategien des Unternehmens, die erwarteten Vorteile der Unterwasser-Mineralexploration und -erschließung sowie alle Risiken und Ungewissheiten, die normalerweise mit solchen Ereignissen verbunden sind. Solche zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen einer Reihe von Annahmen, Risiken und Ungewissheiten, von denen viele außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf vernünftigen Annahmen beruhen, stellen diese Aussagen keine Garantien für zukünftige Leistungen dar, und die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von denen in den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen.

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Die Deep Sea Minerals Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,15 % und einem Kurs von 0,860EUR auf Tradegate (26. Juni 2026, 12:44 Uhr) gehandelt.

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