DZ BANK stuft Zalando auf 'Halten'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert der Aktien von Zalando von 38 auf 27 Euro gesenkt und die Papiere von "Kaufen" auf "Halten" abgestuft. Analyst Thomas Maul reagierte damit am Freitag auf temporäre Unsicherheiten aufgrund der Bilanzprüfung durch die BaFin. Aufgrund der aktuell "dünnen Informationslage" arbeitet er mit einem Risikoabschlag von etwa 30 Prozent, auch wenn er die Story eigentlich für intakt hält./rob/ag/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 26.06.2026 / 11:31 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.06.2026 / 11:34 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Zalando Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -5,27 % und einem Kurs von 25,19EUR auf Tradegate (26. Juni 2026, 13:34 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DZ BANK

Analyst: Thomas Maul

Analysiertes Unternehmen: Zalando

Aktieneinstufung neu: neutral

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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