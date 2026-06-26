DZ BANK stuft Zalando auf 'Halten'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert der Aktien von Zalando von 38 auf 27 Euro gesenkt und die Papiere von "Kaufen" auf "Halten" abgestuft. Analyst Thomas Maul reagierte damit am Freitag auf temporäre Unsicherheiten aufgrund der Bilanzprüfung durch die BaFin. Aufgrund der aktuell "dünnen Informationslage" arbeitet er mit einem Risikoabschlag von etwa 30 Prozent, auch wenn er die Story eigentlich für intakt hält./rob/ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.06.2026 / 11:31 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.06.2026 / 11:34 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.06.2026 / 11:31 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.06.2026 / 11:34 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Zalando Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -5,27 % und einem Kurs von 25,19EUR auf Tradegate (26. Juni 2026, 13:34 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: DZ BANK
Analyst: Thomas Maul
Analysiertes Unternehmen: Zalando
Aktieneinstufung neu: neutral
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Thomas Maul
Analysiertes Unternehmen: Zalando
Aktieneinstufung neu: neutral
Währung: EUR
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