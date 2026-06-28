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    ETF-Klassiker

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    MSCI-World-Anleger aufgepasst! Morgen ist es soweit . . .

    MSCI-World-Anleger, aufgepasst! Morgen ist es so weit: SpaceX zieht in den MSCI World ein. Damit wandert Musks Raumfahrt-Aktie in die Depots von Millionen von ETF-Anlegern. Doch es gibt eine Ausnahme.

    ETF-Klassiker - MSCI-World-Anleger aufgepasst! Morgen ist es soweit . . .
    Foto: Thomas Trutschel - Photothek Media Lab

    Zwei Wochen nach dem spektakulären Börsengang von SpaceX wird die Aktie des Raumfahrtkonzerns am morgigen Montag, den 29.06.2026, in den MSCI World Index aufgenommen. Dies gilt auch für andere wichtige Weltaktien-Indizes wie den MSCI All Country World (ACWI).

    ETFs geraten bei SpaceX unter Zugzwang

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    Die Aufnahme von SpaceX wird laut MSCI auf Grundlage des Schlusskurses vom Freitag berechnet und tritt zu Wochenbeginn in Kraft. Fonds, die beispielsweise den MSCI World abbilden, müssen die Aktie dann entsprechend in ihre Portfolios übernehmen. Marktbeobachter erwarten dadurch Käufe im Umfang von drei bis fünf Milliarden US-Dollar. Das könnte den Kurs zumindest kurzfristig stützen.

    SpaceX bleibt im MSCI World zunächst ein Leichtgewicht

    Anleger, die nun ein Klumpenrisiko im Depot befürchten, können vorerst beruhigt sein. SpaceX wird im MSCI World zunächst nicht annähernd die Bedeutung großer Technologiewerte wie Nvidia oder Apple erreichen. Zwar zählt der Raumfahrtkonzern auf Basis seines Unternehmenswerts zu den großen Börsenschwergewichten. Für die Indexgewichtung ist aber nicht der gesamte Börsenwert entscheidend, sondern der frei handelbare Aktienanteil. Dieser sogenannte Streubesitz liegt bei SpaceX bislang nur bei rund 5 Prozent.

    Deshalb dürfte SpaceX im MSCI World rechnerisch zunächst nur auf ein Gewicht von etwa 0,1 Prozent kommen. Bei ETFs auf den MSCI ACWI dürfte der Anteil wegen der noch breiteren Streuung sogar etwas niedriger liegen. Größere Kurssprünge oder Rücksetzer der Aktie sollten sich damit vorerst kaum auf entsprechende ETF-Portfolios auswirken. Im weiteren Jahresverlauf könnte sich das jedoch ändern. Wenn frühe Investoren und Beschäftigte nach dem Ende vertraglicher Haltefristen Aktien verkaufen, steigt der Streubesitz. Dadurch dürfte auch das Gewicht von SpaceX in den MSCI-Indizes zunehmen.

    ESG-ETFs auf den MSCI World bilden Ausnahme

    Eine wichtige Ausnahme bilden allerdings ESG-ETFs auf den MSCI World oder den MSCI ACWI. SpaceX dürfte trotz der Indexaufnahme vorerst außen vor bleiben. Grund dafür ist das schwache Nachhaltigkeitsprofil des Konzerns. MSCI hat SpaceX auf seiner siebenstufigen ESG-Skala mit "CCC" bewertet. Das ist die niedrigste mögliche Einstufung. Damit fällt der Weltraumkonzern in die Kategorie der Nachzügler und wird von vielen Nachhaltigkeitsfonds und ESG-Indizes ausgeschlossen.

    Belastend wirken vor allem Governance-Risiken und Kontroversen. Laut MSCI kontrolliert Elon Musk rund 80 Prozent der Stimmrechte, obwohl er nur einen vergleichsweise geringen Aktienanteil hält. Hinzu kommen Berichte über Umweltverstöße in Texas, ungelöste Arbeitsrechtsstreitigkeiten sowie Vorwürfe im Zusammenhang mit xAI. Für Anbieter von ESG-ETFs bedeutet das: Sie müssen SpaceX, anders als klassische Indexfonds, nicht automatisch kaufen. Damit fällt ein Teil der möglichen Zusatznachfrage nach der Aktie weg.

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    Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion


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    Verfasst vonRedakteurFerdinand Hammer
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