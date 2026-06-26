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    Dermapharm Holding SE: GV beschließt Dividende 0,88 € je Aktie

    Die Hauptversammlung 2026 markiert einen wichtigen Meilenstein: starke Zustimmung der Aktionäre, klare strategische Weichenstellung und bestätigter Ausblick für weiteres Wachstum.

    Dermapharm Holding SE: GV beschließt Dividende 0,88 € je Aktie
    Foto: Andreas-Stedtler - Mitteldeutsche Zeitung/Presse Dermapharm
    • Hauptversammlung am 26.06.2026 beschloss mit breiter Zustimmung die Ausschüttung einer Dividende von 0,88 € je dividendenberechtigter Stückaktie (Gesamtausschüttung: 43,6 Mio. €).
    • Vorstand und Aufsichtsrat wurden für das Geschäftsjahr 2025 mit großer Mehrheit entlastet (Vorstand 99,99 %; Aufsichtsrat 73,26 %).
    • Grant Thornton AG wurde erneut zum Abschlussprüfer gewählt; RSM Ebner Stolz GmbH & Co. KG wurde zum Prüfer der Nachhaltigkeitsberichterstattung bestimmt (vorbehaltlich CSRD-Umsetzung).
    • Strategischer Fokus: Integration der Mucos‑Gruppe, Ausbau des europäischen Gesundheitsgeschäfts, Weiterentwicklung von Arkopharma und Neuausrichtung des Parallelimportgeschäfts (axicorp).
    • Prognose 2026 bestätigt: erwarteter Konzernumsatz 1.182–1.218 Mio. €; bereinigtes EBITDA erwartet bei 331–341 Mio. €.
    • 2025-Ergebnis und Start 2026: gesteigerte Profitabilität, höherer operativer Cashflow und reduzierte Nettoverschuldung; Fokus auf Cash‑Generierung sowie organisches und anorganisches, wertorientiertes Wachstum.

    Der nächste wichtige Termin, Hauptversammlung, bei Dermapharm Holding ist am 26.06.2026.

    Der Kurs von Dermapharm Holding lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 47,13EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +1,24 % im Plus.
    Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 17.623,35PKT (-1,27 %).


    Dermapharm Holding

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    ISIN:DE000A2GS5D8WKN:A2GS5D
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