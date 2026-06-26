BAADER BANK stuft Hornbach Holding auf 'Hold'

MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat das Kursziel für Hornbach Holding von 96 auf 92 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Add" belassen. Die Ergebnisse des ersten Geschäftsquartals hätten einen durchwachsenen Start Jahresstart der Baumärkte-Holding gezeigt, schrieb Volker Bosse am Freitag in seinem Resümee. Er schröpfte seine Schätzungen für das Gesamtjahr 2026/27 etwas, bleibt aber insgesamt von der Anlagestory überzeugt./rob/ag/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 26.06.2026 / 12:30 / CESTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die HORNBACH Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,13 % und einem Kurs von 78,70EUR auf Tradegate (26. Juni 2026, 12:05 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BAADER BANK

Analyst: Volker Bosse

Analysiertes Unternehmen: Hornbach Holding

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 92

Kursziel alt: 96

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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