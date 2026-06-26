BAADER BANK stuft Hornbach Holding auf 'Hold'
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MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat das Kursziel für Hornbach Holding von 96 auf 92 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Add" belassen. Die Ergebnisse des ersten Geschäftsquartals hätten einen durchwachsenen Start Jahresstart der Baumärkte-Holding gezeigt, schrieb Volker Bosse am Freitag in seinem Resümee. Er schröpfte seine Schätzungen für das Gesamtjahr 2026/27 etwas, bleibt aber insgesamt von der Anlagestory überzeugt./rob/ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.06.2026 / 12:30 / CEST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.06.2026 / 12:30 / CEST
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Die HORNBACH Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,13 % und einem Kurs von 78,70EUR auf Tradegate (26. Juni 2026, 12:05 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BAADER BANK
Analyst: Volker Bosse
Analysiertes Unternehmen: Hornbach Holding
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 92
Kursziel alt: 96
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Volker Bosse
Analysiertes Unternehmen: Hornbach Holding
Aktieneinstufung neu: positiv
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