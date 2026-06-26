Uber-Partner übernimmt Frankfurter Taxizentrale
- Taxi Frankfurt eG von SafeDriver Group übernommen
- SafeDriver vermittelt Taxis in Deutschland für Uber
- 1.400 Funktaxis in Frankfurt werden angebunden
FRANKFURT (dpa-AFX) - Das Frankfurter Taxigewerbe rückt näher an den Mietwagenvermittler Uber . Die mit Abstand größte Funkzentrale der Stadt, die Taxi Frankfurt eG, wird von der Berliner SafeDriver Group übernommen, wie diese mitgeteilt hat.
SafeDriver agiert in Deutschland als Generalunternehmer für die Mietwagenvermittlung der US-Plattform Uber, betreibt aber auch Taxis. Es ist nach Angaben eines Sprechers die erste strategische Zusammenarbeit mit einer Funkzentrale in Deutschland - in Frankfurt sind rund 1.400 Funktaxis angeschlossen.
Als Kaufpreis sei ein einstelliger Millionenbetrag geflossen, sagte der Vorstandssprecher der Genossenschaft, Marten Clüver, der "Hessenschau". Kaufgegenstände seien auch Immobilien sowie Taxizentralen in Hanau, Offenbach und Rüsselsheim.
Die Frankfurter Taxis haben in der Vergangenheit wie in vielen anderen Städten hohe Umsätze an die Mietwagen-Konkurrenz verloren, die mit Uber eine modernere Vermittlungsplattform hat. "Wir möchten die Taxibranche im Rhein-Main-Gebiet dabei begleiten, die Digitalisierung voranzutreiben und so ihre Erlöse zu erhöhen", sagt Ubers Deutschland-Chef Christoph Weigler laut einer Mitteilung. Die Vermittlung der Taxis über die Uber-App werde Schritt für Schritt in den nächsten Monaten umgesetzt./ceb/DP/jha
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Uber Technologies Aktie
Die Uber Technologies Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,24 % und einem Kurs von 63,39 auf Tradegate (26. Juni 2026, 13:43 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Uber Technologies Aktie um +2,03 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +1,68 %.
Die Marktkapitalisierung von Uber Technologies bezifferte sich zuletzt auf 128,96 Mrd..
Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 405,00USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 110,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 810,00USD was eine Bandbreite von +73,53 %/+1.177,80 % bedeutet.
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Community Beiträge zu Uber Technologies - A2PHHG - US90353T1007
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📦 Uber baut sein Geschäft Schritt für Schritt weiter aus. In den USA können Kunden über Uber Eats künftig nicht nur Essen bestellen, sondern auch Beauty Produkte, Bürobedarf, Sportartikel oder Tierzubehör bei neuen Handelspartnern kaufen.
Die eigentliche Story dahinter ist aber größer. Uber entwickelt sich immer stärker von einer Fahrdienst und Lieferplattform zu einem Marktplatz für den lokalen Handel. Je mehr Produkte über die App verfügbar sind, desto häufiger nutzen Kunden die Plattform und desto höher wird der Umsatz pro Nutzer.
🚀 Das erinnert zunehmend an die Strategie von Amazon. Statt sich auf eine Kategorie zu beschränken, versucht Uber immer mehr Alltagskäufe auf einer Plattform zu bündeln und gleichzeitig sein bestehendes Fahrer und Logistiknetzwerk besser auszulasten.
Langfristig sind genau solche Schritte aber spannend, weil Uber neue Umsatzquellen erschließt und unabhängiger vom klassischen Fahrdienst und Restaurantgeschäft wird. Bild: //assets.wallstreet-online.de/_media/1255/board/20260624171456-uuubbeerr.png
Uber baut Stellen ab, investiert gleichzeitig aber massiv in die Zukunft. Genau diese Mischung macht die aktuelle Entwicklung so interessant.
Interessant ist vor allem die Begründung des Managements. Uber spricht nicht von einer schwächeren Geschäftsentwicklung oder Sparmaßnahmen aufgrund wirtschaftlicher Probleme. Stattdessen sollen interne Abläufe vereinfacht und Doppelstrukturen abgebaut werden. Das Unternehmen bezeichnet die eigene Organisation inzwischen als zu komplex und möchte Entscheidungswege verkürzen.
Für Anleger ist die Meldung deshalb eher als Effizienzmaßnahme einzuordnen. Viele große Technologiekonzerne haben in den vergangenen Jahren ihre Verwaltungs- und Personalstrukturen kritisch überprüft, nachdem während der Boomphase teilweise sehr stark eingestellt wurde. Uber reiht sich nun in diese Entwicklung ein.
Viel wichtiger bleibt aus meiner Sicht ohnehin die operative Story. Das Kerngeschäft wächst weiterhin solide, die Profitabilität verbessert sich Schritt für Schritt und gleichzeitig positioniert sich Uber zunehmend als Plattform für die nächste Mobilitätsgeneration. Besonders spannend bleiben dabei die zahlreichen Partnerschaften im Bereich autonomes Fahren. Anders als viele Konkurrenten versucht Uber nicht selbst Milliarden in die Entwicklung von Robotaxis zu investieren, sondern arbeitet mit spezialisierten Technologieanbietern zusammen.
Genau darin könnte langfristig ein großer Vorteil liegen. Sollte sich autonomes Fahren in den kommenden Jahren tatsächlich durchsetzen, könnte Uber als Vermittlungsplattform erheblich profitieren, ohne die gewaltigen Entwicklungsrisiken selbst tragen zu müssen. Die jüngsten Robotaxi-Initiativen in Europa und anderen Regionen zeigen bereits, dass das Unternehmen diesen Weg konsequent verfolgt.
Unterm Strich dürfte der aktuelle Stellenabbau daher kaum Einfluss auf die langfristige Investmentstory haben. Entscheidend bleiben die Entwicklung der Mobilitätsplattform, das Wachstum im Liefergeschäft sowie die Fortschritte beim autonomen Fahren. Dort wird sich letztlich entscheiden, ob Uber in den kommenden Jahren den nächsten großen Wachstumsschub zünden kann.