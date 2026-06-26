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    Uber-Partner übernimmt Frankfurter Taxizentrale

    Für Sie zusammengefasst
    • Taxi Frankfurt eG von SafeDriver Group übernommen
    • SafeDriver vermittelt Taxis in Deutschland für Uber
    • 1.400 Funktaxis in Frankfurt werden angebunden
    Uber-Partner übernimmt Frankfurter Taxizentrale
    Foto: Laura Dale - dpa

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Das Frankfurter Taxigewerbe rückt näher an den Mietwagenvermittler Uber . Die mit Abstand größte Funkzentrale der Stadt, die Taxi Frankfurt eG, wird von der Berliner SafeDriver Group übernommen, wie diese mitgeteilt hat.

    SafeDriver agiert in Deutschland als Generalunternehmer für die Mietwagenvermittlung der US-Plattform Uber, betreibt aber auch Taxis. Es ist nach Angaben eines Sprechers die erste strategische Zusammenarbeit mit einer Funkzentrale in Deutschland - in Frankfurt sind rund 1.400 Funktaxis angeschlossen.

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    Als Kaufpreis sei ein einstelliger Millionenbetrag geflossen, sagte der Vorstandssprecher der Genossenschaft, Marten Clüver, der "Hessenschau". Kaufgegenstände seien auch Immobilien sowie Taxizentralen in Hanau, Offenbach und Rüsselsheim.

    Die Frankfurter Taxis haben in der Vergangenheit wie in vielen anderen Städten hohe Umsätze an die Mietwagen-Konkurrenz verloren, die mit Uber eine modernere Vermittlungsplattform hat. "Wir möchten die Taxibranche im Rhein-Main-Gebiet dabei begleiten, die Digitalisierung voranzutreiben und so ihre Erlöse zu erhöhen", sagt Ubers Deutschland-Chef Christoph Weigler laut einer Mitteilung. Die Vermittlung der Taxis über die Uber-App werde Schritt für Schritt in den nächsten Monaten umgesetzt./ceb/DP/jha

    Uber Technologies

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Uber Technologies Aktie

    Die Uber Technologies Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,24 % und einem Kurs von 63,39 auf Tradegate (26. Juni 2026, 13:43 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Uber Technologies Aktie um +2,03 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +1,68 %.

    Die Marktkapitalisierung von Uber Technologies bezifferte sich zuletzt auf 128,96 Mrd..

    Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 405,00USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 110,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 810,00USD was eine Bandbreite von +73,53 %/+1.177,80 % bedeutet.





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