Uber-Partner übernimmt Frankfurter Taxizentrale

Uber baut Stellen ab, investiert gleichzeitig aber massiv in die Zukunft. Genau diese Mischung macht die aktuelle Entwicklung so interessant.





Uber sorgt aktuell mit einem größeren Stellenabbau im Personalbereich für Schlagzeilen. Das Unternehmen streicht rund 23 % der Stellen in den Recruiting- und HR-Teams. Auf den ersten Blick klingt das drastisch, relativiert sich aber schnell. Bezogen auf die gesamte Belegschaft betrifft die Maßnahme weniger als 1 % der rund 34.000 Mitarbeiter.

Interessant ist vor allem die Begründung des Managements. Uber spricht nicht von einer schwächeren Geschäftsentwicklung oder Sparmaßnahmen aufgrund wirtschaftlicher Probleme. Stattdessen sollen interne Abläufe vereinfacht und Doppelstrukturen abgebaut werden. Das Unternehmen bezeichnet die eigene Organisation inzwischen als zu komplex und möchte Entscheidungswege verkürzen.

Für Anleger ist die Meldung deshalb eher als Effizienzmaßnahme einzuordnen. Viele große Technologiekonzerne haben in den vergangenen Jahren ihre Verwaltungs- und Personalstrukturen kritisch überprüft, nachdem während der Boomphase teilweise sehr stark eingestellt wurde. Uber reiht sich nun in diese Entwicklung ein.

Viel wichtiger bleibt aus meiner Sicht ohnehin die operative Story. Das Kerngeschäft wächst weiterhin solide, die Profitabilität verbessert sich Schritt für Schritt und gleichzeitig positioniert sich Uber zunehmend als Plattform für die nächste Mobilitätsgeneration. Besonders spannend bleiben dabei die zahlreichen Partnerschaften im Bereich autonomes Fahren. Anders als viele Konkurrenten versucht Uber nicht selbst Milliarden in die Entwicklung von Robotaxis zu investieren, sondern arbeitet mit spezialisierten Technologieanbietern zusammen.

Genau darin könnte langfristig ein großer Vorteil liegen. Sollte sich autonomes Fahren in den kommenden Jahren tatsächlich durchsetzen, könnte Uber als Vermittlungsplattform erheblich profitieren, ohne die gewaltigen Entwicklungsrisiken selbst tragen zu müssen. Die jüngsten Robotaxi-Initiativen in Europa und anderen Regionen zeigen bereits, dass das Unternehmen diesen Weg konsequent verfolgt.

Unterm Strich dürfte der aktuelle Stellenabbau daher kaum Einfluss auf die langfristige Investmentstory haben. Entscheidend bleiben die Entwicklung der Mobilitätsplattform, das Wachstum im Liefergeschäft sowie die Fortschritte beim autonomen Fahren. Dort wird sich letztlich entscheiden, ob Uber in den kommenden Jahren den nächsten großen Wachstumsschub zünden kann.



