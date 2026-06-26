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    SI Group und Shengxiao Group gründen Joint Venture zur Beschleunigung des Ausbaus der Bisphenol-Produktionskapazitäten in China

    SI Group und Shengxiao Group gründen Joint Venture zur Beschleunigung des Ausbaus der Bisphenol-Produktionskapazitäten in China
    Foto: 417264605

    Shengnova Advanced Materials baut die regionale Versorgung mit Biphenol aus, um der steigenden Nachfrage im asiatisch-pazifischen Raum gerecht zu werden

    SHANGHAI, 26. Juni 2026 /PRNewswire/ -- Die SI Group, ein weltweit führender Entwickler und Hersteller von Leistungsadditiven, Prozesslösungen und chemischen Zwischenprodukten, und die Shengxiao Group, ein weltweit führender Anbieter von Monomeren für Flüssigkristallpolymere (LCP) und Spezialchemikalien, gaben heute die Gründung eines Joint Ventures bekannt, um den Ausbau der Biphenol-Kapazitäten in China voranzutreiben.

    Representatives from Shengxiao Group and SI Group at the joint venture signing ceremony on June 25

    Das in Sichuan, China, ansässige Unternehmen Shengnova Advanced Materials vereint die etablierten Produktionsanlagen der Shengxiao Group für Biphenol und deren Zugang zum regionalen Markt mit der firmeneigenen Technologie und der weltweiten Biphenol-Expertise der SI Group. Durch die Bündelung dieser Kompetenzen soll das Joint Venture dazu beitragen, die lokale Versorgung mit diesem einzigartigen Molekül zu verbessern.

    Biphenol ist ein wichtiges Monomer, das in Flüssigkristallpolymeren (LCP), Polyphenylensulfon (PPSU) und anderen Anwendungen zum Einsatz kommt. Das Joint Venture versetzt beide Partner in die Lage, die wachsende Nachfrage in verschiedenen Branchen wie Elektronik, Automobilindustrie und Medizin zu bedienen, in denen Hochleistungswerkstoffe für Anwendungen der nächsten Generation unverzichtbar sind.

    „Wir freuen uns, gemeinsam mit der SI Group das Unternehmen Shengnova Advanced Materials zu gründen, um Kunden in Asien mit Biphenol zu beliefern", sagte Guo Xiaozhong, Vorstandsvorsitzender der Shengxiao Group. „Als führender Anbieter von Monomeren für Flüssigkristallpolymere (LCP) ist Biphenol ein wichtiger Bestandteil unseres Portfolios. Unsere Kunden schätzen die regionale Versorgung, und die Einbringung des Bisphenol-Know-hows von SI Group nach China wird den wachsenden Endmärkten in der Region zugutekommen."

    „Dieses Joint Venture treibt die Wachstumsstrategie der SI Group voran und stärkt unsere Fähigkeit, Kunden in wichtigen Märkten weltweit zu bedienen", sagte David Bradley, Präsident und CEO der SI Group. „Mit der Gründung von Shengnova Advanced Materials bauen wir unsere Kapazitäten aus, um Kunden in Asien wettbewerbsfähig mit Biphenol zu beliefern, während wir die Produktion in unserem Werk in Newport, Tennessee, fortsetzen. Dadurch ist die SI Group in der Lage, ihre weltweiten Kunden besser zu bedienen, der wachsenden regionalen Nachfrage gerecht zu werden und die Versorgungssicherheit durch eine über mehrere Regionen verteilte Produktionspräsenz zu stärken."

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