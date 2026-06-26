Dieser KI-Konzern jagt das größte Versprechen der Medizin

"Meine Aufgabe ist es, dafür zu sorgen, dass Sie viel, viel länger leben", sagte Unternehmenschef Alex Zhavoronkov in einem Interview mit dem Wall Street Journal. Der Gründer spricht sogar von einem "Olymp der Medikamente", den InSilico erschaffen wolle.

Der KI-gestützte Arzneimittelentwickler InSilico verfolgt ein ambitioniertes Ziel. Das Unternehmen will nicht nur zu den führenden Pharmafirmen Chinas aufsteigen, sondern langfristig auch Medikamente entwickeln, die das menschliche Leben deutlich verlängern.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Milliarden-Deals sollen Wachstum beschleunigen

Das in Hongkong börsennotierte Unternehmen gilt als Vorreiter bei der Nutzung generativer Künstlicher Intelligenz in der Arzneimittelforschung. InSilico entwickelt Therapien gegen Krebs, Parkinson und Lungenfibrose. Künftig soll die Forschung stärker auf Medikamente für ein längeres Leben ausgerichtet werden.

Finanziell stützt sich das Unternehmen auf mehrere große Partnerschaften. Besonders bedeutend ist eine Vereinbarung mit dem US-Pharmakonzern Eli Lilly mit einem möglichen Gesamtvolumen von bis zu 2,75 Milliarden US-Dollar. Nach Angaben von Zhavoronkov dürfte allein die Vorabzahlung den Jahresumsatz von InSilico verdoppeln.

Zudem kündigte das Unternehmen jüngst eine Kooperation mit dem südkoreanischen Arzneimittelhersteller SK Biopharmaceuticals an. Das Abkommen hat ein potenzielles Volumen von bis zu 2,5 Milliarden US-Dollar.

Noch schreibt InSilico keine Gewinne. Der Vorstandschef erwartet jedoch, dass die Profitabilität innerhalb der kommenden 3 Jahre erreicht wird.

China wird zum Schlüsselmarkt

Für Zhavoronkov entscheidet sich die Zukunft der Branche vor allem in China. Zwar befindet sich der Unternehmenssitz in Boston, doch InSilico verfügt über eine starke Präsenz im chinesischen Markt.

"Alle unsere Konkurrenten sind mittlerweile [in China] vertreten. Wenn wir nicht alles geben, werden wir [unterliegen]", sagte der Manager.

Nach seiner Einschätzung entwickeln chinesische Unternehmen neue Medikamente inzwischen deutlich schneller als viele westliche Konkurrenten. Während große Pharmakonzerne häufig rund 4,5 Jahre vom Wirkstoffziel bis zu vorklinischen Studien benötigen, schafften chinesische Unternehmen dies oft in etwa 2,5 Jahren.

Auch Morningstar-Analyst Kai Wang sieht Fortschritte. Chinesische Pharmakonzerne hätten in bestimmten Nischenbereichen aufgeholt und verfügten heute über deutlich mehr innovative Wirkstoffe in ihren Entwicklungspipelines.

Warnung vor KI-Blase

InSilico setzt darauf, mithilfe Künstlicher Intelligenz die Arzneimittelentwicklung von mehreren Jahren auf teilweise nur neun Monate zu verkürzen. Die Strategie "China für China" soll dabei helfen, schneller als lokale Wettbewerber neue Produkte auf den Markt zu bringen.

Trotz seines Glaubens an KI warnt Zhavoronkov jedoch vor überzogenen Erwartungen in der Branche. "Es gibt ganz offensichtlich eine riesige Blase", sagte er. Sollte diese platzen, könne der Einbruch sogar größer ausfallen als während der Finanzkrise von 2008.

Viele Unternehmen würden heute Milliardenbewertungen anstreben, obwohl sie nur geringe Umsätze und wenige belastbare Vermögenswerte vorweisen könnten.

Für InSilico sieht der Firmenchef dennoch gute Chancen. Das Unternehmen verfüge über ausreichende finanzielle Reserven für fünf bis sechs Jahre. "Wir sind bereit für den Kampf. Für das Überleben auf sehr lange Sicht", sagte Zhavoronkov.

Autorin: Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

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